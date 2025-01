Face à la nouvelle génération de joueurs NBA, Pat Riley entend rappeler qui est César

Non, Pat Riley n’a toujours pas fait de commentaires personnels autour du cas de Jimmy Butler et de sa demande de trade. Mais on en sait un peu plus sur la vision qu’a le dirigeant du Heat des joueurs actuels, leurs philosophies et leur sens des priorités. Dans une interview en longueur donnée au journaliste Dan Le Batard, enregistrée avant que Jimmy Butler ne souhaite quitter Miami et publiée jeudi, le président de la franchise floridienne a notamment rappelé ce qu’il attend de ses joueurs, quelles que soient leurs aspirations.

Pat Riley a notamment expliqué ne pas pleinement se retrouver dans la génération actuelle des joueurs, tout en la respectant… Tant que ce respect reste dans les deux sens.

« Soyez qui vous voulez être, mais comme le dit un des grands passages bibliques : rendez à César ce qui est à César » a-t-il imagé. « Lorsque les apôtres ont essayé de de donner tout leur argent à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, il leur a dit : ‘Non, donnez à César ce qu’il veut, ce qu’il représente, et donnez-le ensuite à d’autres’. Donc, en tant que joueurs, ils doivent rendre au Heat ce qui lui appartient vraiment aussi. »

Donnant-donnant

Sans jamais nommer spécifiquement Jimmy Butler, difficile de ne pas songer à la situation actuelle de Miami, ou encore des propos de Pat Riley à l’encontre de son All-Star, qui estimait que New York ou Boston n’auraient pas fait le poids en playoffs s’il avait été en bonne santé.

« Si tu n’es pas sur le terrain en train de jouer contre les Celtics ou les Knicks, alors tu ferais mieux de la fermer » avait-il rétorqué publiquement, pointant du doigt les blessures répétées de Jimmy Butler.

« J’ai expliqué cela aux joueurs, c’est que tant que vous êtes sous contrat avec nous, vous nous devez quelque chose » a-t-il insisté dans le « Dan Batard Show ». « Votre convention collective le dit, alors ne le prenez jamais à la légère. Nous avons un groupe de personnes très coopératives. Mais oui, j’ai l’impression que je dois rendre à Micky Arison (propriétaire du Heat, ndlr) parce qu’il est mon patron. Je ne le fais pas d’une autre manière qu’avec respect et je ressens la même chose pour les joueurs. »

Les joueurs encouragés par la NBA

Connu pour son intransigeance, tant dans les négociations que dans les choix sportifs du Heat, l’ancien joueur et coach doit toutefois faire des concessions face à la NBA et son évolution d’image ces dernières années.

« Il n’y a rien que vous puissiez faire à propos des joueurs qui veulent s’exprimer d’une manière qui est absolument à l’opposé de mes convictions en tant que représentant d’une organisation, que ce soit dans le but de se vendre et se développer comme une plus grande marque, pour gagner plus d’argent, aller sur le terrain et se démarquer un peu du lot. La ligue veut cela. Le contenu est roi et j’ai découvert que si vous essayez d’éloigner les médias, le « commissionner » ne le permettra pas. L’accès au contenu, c’est tout ce qui compte. La personnalité des joueurs aujourd’hui, la jeune génération est tout simplement différente de ce qu’elle était quand j’ai grandi. »

Le patron du Heat n’a sans doute pas changé d’avis après l’abattage médiatique autour du cas Jimmy Butler, les informations de différents médias ou encore le démenti agressif de l’agent du joueur.

Pour le moment, l’ancien joueur de Chicago, Minnesota ou Philadelphie est toujours à Miami, où il s’entraîne pendant que ses coéquipiers enchaînent les déplacements à l’Ouest. Le Miami Herald précise que la franchise s’attend bien à réintégrer l’ailier au terme de sa suspension, le 17 janvier contre Denver. À moins qu’une offre intéressante n’arrive sur le bureau de Pat Riley, ce qui ne s’est pas encore produit, assure le média local…