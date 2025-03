James Harden adore Bogdan Bogdanovic

Maladroit comme rarement cette saison avec les Hawks, Bogdan Bogdanovic avait aussi eu du mal à régler la mire en arrivant aux Clippers, signant notamment deux matchs de suite à 1/8 puis 1/12 de loin…

Sauf que ça va beaucoup mieux depuis quelques rencontres, à l’image de la montée en puissance de l’équipe.

Sur les dix derniers matchs, le Serbe pointe ainsi à 14.6 points de moyenne, à un affolant 61% de réussite à 3-points. De quoi déclencher une véritable déclaration d’amour de la part de James Harden !

« Je suis heureux qu’il fasse partie de notre équipe »

« Bogdan Bogdanovic est un basketteur incroyable mais un homme encore meilleur. Il comprend et s’adapte à ce que nous voulons faire. Il a réalisé de grands matches. C’est un gars sympa avec qui on peut passer du temps ».

Davantage placé à la création du jeu avec les Clippers, Bogdan Bogdanovic a d’ailleurs peut-être repris confiance en ayant le ballon dans les mains. En tout cas, son profil soulage James Harden, tout comme il l’aide par ses déplacements et sa capacité à sanctionner les défenses, tant en sortie de dribble que sur catch-and-shoot.

« Il comprend, il écoute » conclut « The Beard ». « Je l’insulte parfois. Mais il écoute, il va sur le terrain et s’améliore. C’est le signe de quelqu’un qui veut gagner. Et je suis heureux qu’il fasse partie de notre équipe ».

Bogdan Bogdanovic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 SAC 78 28 44.6 39.2 84.0 0.4 2.5 2.9 3.3 2.2 0.9 1.6 0.2 11.8 2018-19 SAC 70 28 41.8 36.0 82.7 0.6 2.9 3.5 3.8 2.0 1.0 1.7 0.2 14.1 2019-20 SAC 61 29 44.0 37.2 74.1 0.4 3.0 3.4 3.4 2.2 1.0 1.7 0.2 15.1 2020-21 ATL 44 30 47.3 43.8 90.9 0.5 3.2 3.6 3.3 2.2 1.1 1.2 0.3 16.4 2021-22 ATL 63 29 43.1 36.8 84.3 0.5 3.5 4.0 3.1 2.1 1.1 1.1 0.2 15.1 2022-23 ATL 54 28 44.7 40.6 83.1 0.4 2.6 3.1 2.8 1.6 0.8 1.2 0.3 14.0 2023-24 ATL 79 30 42.8 37.4 92.1 0.7 2.8 3.4 3.1 2.3 1.2 1.4 0.3 16.9 2024-25 * All Teams 42 26 42.5 34.9 87.0 0.5 2.6 3.0 2.6 2.4 0.7 1.6 0.2 11.2 2024-25 * ATL 24 25 37.1 30.1 88.2 0.5 2.2 2.8 2.0 2.4 0.8 1.5 0.2 10.0 2024-25 * LAC 18 26 49.4 42.1 85.0 0.4 3.0 3.4 3.3 2.4 0.6 1.6 0.2 12.8 Total 491 29 43.7 38.2 84.5 0.5 2.9 3.4 3.2 2.1 1.0 1.4 0.3 14.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.