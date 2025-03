Euroleague | Bogdan Bogdanovic rejoint à son tour les 25 meilleurs joueurs du XXIe siècle

Après Luka Doncic et Vasilije Micic pour ce qui est des joueurs européens encore en activité en NBA, ou encore Nando de Colo, l’Euroleague a annoncé mardi cinq nouveaux élus parmi les 25 meilleurs joueurs du XXIe siècle de la compétition. On y trouve l’ailier des Clippers Bogdan Bogdanovic, qui avait brillé au Partizan Belgrade puis au Fenerbahçe avant de rejoindre la NBA.

Bogdan Bogdanovic avait été élu à deux reprises Rising Star de la compétition, donnée au joueur de 22 ans et moins le plus prometteur. Seuls Nikola Mirotic, passé lui aussi par la NBA ensuite et Luka Doncic ont eux aussi décroché deux fois ce trophée. Le Serbe s’était révélé en 2013/14 en tournant à près de 14 points de moyenne à tout juste 21 ans sous les couleurs du Partizan. Transféré à Istanbul, il avait alors poursuivi son ascension, devenant le joueur majeur d’un des mastodonte du continent, remportant l’Euroleague en 2017. C’est là que les Kings, qui avaient récupéré ses droits suite à un échange lors de la Draft 2016, avaient choisi de lui donner sa chance.

Juan Carlos Navarro également retenu

On retrouve dans cette quatrième fournée de cinq joueurs deux autres légendes passées plus fugacement en NBA mais au CV XXL sur le Vieux Continent. Juan Carlos Navarro est un des meilleurs joueurs de sa génération voire plus, leader de la sélection espagnole avec les frères Gasol, mais aussi du FC Barcelone, qu’il a conduit au titre européen en 2003 et 2010. Seul joueur à avoir été retenu dans le meilleur cinq de l’Euroleague à cinq reprises, « La Bomba » aura passé 17 saisons en C1, entrecoupées d’une courte expérience aux Grizzlies en 2007/08 (10.9 points).

Des Grizzlies par lesquels était aussi passé Mike Batiste en début de carrière. L’intérieur américain, aujourd’hui assistant coach des Raptors, est avant tout une légende du Panathinaikos, où il a évolué de 2003, après sa saison à Memphis, jusqu’en 2012 pour trois titres en Euroleague (2007, 2009 et 2011).

Autre intérieur US à avoir marqué la compétition, mais cette fois dans les années 2010, Kyle Hines est également mis à l’honneur. Sous-dimensionné mais aux qualités athlétiques très au-dessus de la moyenne, il est quadruple champion d’Europe, deux fois en deux saisons à l’Olympiakos (2012 et 2013) avant de faire les beaux jours du CSKA Moscou (2016 et 2019), notamment aux côtés de Nando De Colo. Il est aujourd’hui dans le staff des Nets comme assistant chargé du développement des joueurs.

Dernier nom, et non des moindres de cette sélection, Theo Papaloukas restera autant une légende du basket européen avec deux titres en Euroleague sous les couleurs du CSKA, mais aussi un bourreau notoire de l’équipe de France. Avec la Grèce, il avait été un des grands artisans du come-back fou en demi-finale de l’Euro 2005, quand les Bleus avaient gâché sept points d’avance à 47 secondes de la fin.

Ils rejoignent les 15 premiers nommés Luka Doncic, Milos Teodosic, Dejan Bodiroga, Georgios Printezis, Walter Tavares, Dimitris Diamantidis, Mike James, Vasilije Micic, Anthony Parker, Sergio Rodriguez, Nando De Colo, Sergio Llull, Ramunas Siskauskas, Vassilis Spanoulis et Nikola Vujcic. Les cinq derniers heureux élus seront annoncés la semaine prochaine.