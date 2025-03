Euroleague | Luka Doncic parmi les 25 meilleurs joueurs du XXIe siècle

Et de cinq qui font quinze. L’Euroleague a continué d’égrainer sa liste des 25 meilleurs joueurs du XXIe siècle avec un troisième quintet mené par Luka Doncic. La star des Lakers, formée au Real Madrid, n’aura eu besoin que de trois saisons, dont une seule avec un rôle majeur, pour cimenter sa place parmi le panthéon de la plus prestigieuse compétition de clubs en Europe.

Luka Doncic avait débuté en Euroleague dès l’âge de 16 ans, le 16 octobre 2015, durant sa première saison complète chez les professionnels. Le Slovène avait pris du poids au sein du Real pendant deux ans, étant nommé « Rising Star » de la saison 2016/17, avant d’exploser complètement en 2017/18. Tout juste majeur, il s’était imposé comme le patron madrilène, tournant à 16 points par match (en 26 minutes) et devenant le plus jeune joueur de l’histoire à devenir MVP de la saison, puis MVP du Final Four, remporté avec les Merengue.

Luka Doncic avait ensuite été drafté en 3e position de la Draft 2018, sélectionné par Atlanta, avant d’être échangé contre Trae Young.

Tavares, Teodosic, Bodiroga et Printezis aussi célébrés

L’ex-jeune prodige du basket européen, devenu superstar internationale est accompagnée dans cette nouvelle sélection dévoilée mardi par plusieurs joueurs passés fugacement en NBA. Milos Teodosic s’était imposé comme l’un de meilleurs meneurs de sa génération, et un des passeurs les plus créatifs de l’histoire du Vieux Continent avec l’Olympiakos puis le CSKA Moscou avant de tenter sa chance outre-Atlantique avec les Clippers entre 2017 et 2019, sans parvenir à pleinement s’imposer. Le Serbe de 37 ans a depuis fait les beaux jours de la Virtus Bologne et de l’Etoile rouge de Belgrade.

Walter, dit « Edy », Tavares avait été retenu au deuxième tour de la Draft 2014 par les Hawks avec lesquels il a disputé 12 bouts de match, avant d’être transféré chez les Cavaliers pour lesquels il n’a joué qu’un seul match, le dernier de la saison régulière 2016/17. Le géant cap-verdien (2,20m) fait depuis les beaux jours du Real Madrid, où il a été coéquipier de Luka Doncic. Edy Tavares est le leader historique de l’Euroleague au nombre de contres et en a été élu trois fois meilleur défenseur, en plus de ses deux titres en 2018 et 2023.

Dejan Bodiroga et Georgios Printezis ont, eux, été draftés en NBA, sans jamais franchir le pas. Aujourd’hui président de l’Euroleague, le premier était capable d’évoluer à tous les postes ou presque, finissant triple vainqueur de l’Euroleague avec le Panathinaikos (2000, 2002) et le FC Barcelone (2003). Le Serbe est aussi connu pour ses exploits en sélection, s’amusant de Team USA lors des championnats du monde 2002 avec une victoire retentissante en demi-finale (81-78) avant de décrocher l’or.

Le second a pour sa part effectué l’écrasante majorité de sa carrière à l’Olympiakos jusqu’à sa retraite en 2022, avec un doublé en Euroleague (2012 et 2013) et un panier resté dans l’histoire de la compétition pour offrir le sacre à 0″7 de la fin de la finale 2012 contre le CSKA Moscou.

Luka Doncic, Edy Tavares, Milos Teodosic, Dejan Bodiroga et Georgios Printezis rejoignent Dimitris Diamantidis, Mike James, Vasilije Micic, Anthony Parker, Sergio Rodriguez, Nando De Colo, Sergio Llull, Ramunas Siskauskas, Vassilis Spanoulis et Nikola Vujcic, déjà annoncés par l’Euroleague. Ces 25 joueurs sont sélectionnés par un panel constitué d’entraîneurs ayant remporté la compétition, des joueurs retenus dans les équipes « All-Decade » de l’Euroleague des journalistes et les fans.