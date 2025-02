Euroleague | Nando de Colo parmi les 25 meilleurs joueurs du XXIe siècle

Chaque mardi, l’Euroleague a décidé de dévoiler cinq joueurs de son Top 25 du XXIe siècle. La première cuvée ? Nando de Colo, Sergio Llull, Ramunas Siskauskas, Vassilis Spanoulis et Nikola Vujcic !

La crème de la crème, l’Espagnol Sergio LLull ayant remporté trois fois la compétition (2015, 2018 et 2023) et ayant été MVP (2017) avec le Real Madrid. Le Lituanien Ramunas Siskauskas l’a gagnée deux fois, avec le Panathinaïkos et le CSKA Moscou (2007 et 2008), finissant également une fois MVP (2008). Le Grec Vassilis Spanoulis a lui été trois fois champion (2009, 2012 et 2013) avec le Panathinaikos et l’Olympiakos, en étant une fois MVP (2013), tandis que le Croate Nikola Vujcic a remporté deux fois la compétition (2004 et 2005) avec le Maccabi Tel-Aviv.

Des choix évidents, comme celui de Nando de Colo, le deuxième meilleur marqueur de l’histoire de l’Euroleague.

Une année 2016 exceptionnelle

L’actuel joueur de l’Asvel a également remporté deux fois la compétition reine du Vieux Continent, avec le CSKA Moscou (2016 et 2019). Il avait même absolument tout raflé en 2016 en finissant MVP de l’Euroligue mais également meilleur marqueur de la saison régulière et MVP du Final Four.

Les cinq hommes devraient vite être rejoints par Dimitris Diamantidis, Dejan Bodiroga, Juan Carlos Navarro, Sarunas Jasikevicius, Milos Teodosic, Sergio Rodriguez, Theo Papaloukas, Anthony Parker ou Georgios Printezis…

Qui sont les votants ? Les entraîneurs ayant remporté l’Euroligue (40% du suffrage), les joueurs qui ont été élus MVP ou qui ont fait partie des équipes-type de chaque décennie (40%), des journalistes (10%) et des fans (10%).