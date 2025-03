Bogdan Bogdanovic doit encore s’adapter aux stars des Clippers

Voilà le genre de soirée qui fait du bien à un shooteur comme lui. Sur le parquet du Heat la nuit passée, au cœur de sa pire saison au « scoring » en carrière, Bogdan Bogdanovic a signé son meilleur match depuis son arrivée aux Clippers, et de la saison tout court.

Après trois matchs comme remplaçant, le Serbe était de nouveau dans le cinq des Clippers, Kawhi Leonard étant sur la touche pour cette seconde rencontre de « back-to-back ».

Et l’ancien joueur des Hawks n’a pas déçu avec ses 30 points (11/16 aux tirs dont 4/7 de loin), 11 rebonds et 4 passes (mais 5 ballons perdus) en 39 minutes. Avec un +19 au score lorsqu’il était en jeu.

Un journaliste l’interroge après le match sur sa facilité à créer son tir et à convertir à toutes les distances. « Ce n’est clairement pas facile ! », rétorque d’emblée le shooteur, qui ne tourne qu’à 10 points de moyenne cette saison, avec 39% de réussite aux tirs.

Puis, naturellement, il enchaîne en évoquant son coéquipier, James Harden, qui a fini avec un double-double (24 points et 11 passes), mais en étant maladroit (6/20…). « On est en ‘back-to-back’. Voir un vétéran comme James se préparer pour le match, atterrir à 2 heures du matin, s’endormir probablement vers 4 ou 5 heures, et continuer à se préparer pour aujourd’hui, c’est une énorme motivation pour moi et tous les autres », décrit-il.

James Harden sur son dos

Le joueur de 32 ans continue : « Il montre l’exemple et on le suit. C’est un compétiteur incroyable, il fait ressortir le meilleur chez moi. J’apprends encore comment me placer, à jouer avec lui mais on est sur la bonne voie. » C’est sans doute là tout l’enjeu de son arrivée aux Clippers, s’adapter aux stars locales que sont Kawhi Leonard et le barbu, pour trouver lui aussi ses espaces et « ticket shoots ».

« Bogi commence à comprendre ce qu’on veut, il se sent plus à l’aise. Kawhi et James lui font confiance pour organiser le jeu », rapportait récemment Nicolas Batum, en se projetant sur le retour de Norman Powell, qui devrait pousser le nouveau venu à s’adapter encore.

Tyronn Lue se disait, dit, impressionné par la capacité de Bogdan Bogdanovic à « gérer les pick-and-roll et à faire le jeu » et a admis qu’il le considérait auparavant « comme un shooteur, un gars qui peut porter un peu le ballon. Je ne pensais pas qu’il pouvait être aussi bon dans les situations de pick-and-roll. »

Des situations qu’il a bien gérées cette nuit, avec Ivica Zubac notamment. Mais on retiendra davantage sa belle soirée au « scoring », saluée par James Harden. « On en avait besoin. J’étais sur son dos. Il devait être agressif. Il est tellement bon, surtout offensivement, que s’il est réticent, s’il ne tire pas au panier ou s’il n’est pas agressif, cela nuit à notre équipe », note le meneur. Le message a été entendu hier.

Bogdan Bogdanovic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 SAC 78 28 44.6 39.2 84.0 0.4 2.5 2.9 3.3 2.2 0.9 1.6 0.2 11.8 2018-19 SAC 70 28 41.8 36.0 82.7 0.6 2.9 3.5 3.8 2.0 1.0 1.7 0.2 14.1 2019-20 SAC 61 29 44.0 37.2 74.1 0.4 3.0 3.4 3.4 2.2 1.0 1.7 0.2 15.1 2020-21 ATL 44 30 47.3 43.8 90.9 0.5 3.2 3.6 3.3 2.2 1.1 1.2 0.3 16.4 2021-22 ATL 63 29 43.1 36.8 84.3 0.5 3.5 4.0 3.1 2.1 1.1 1.1 0.2 15.1 2022-23 ATL 54 28 44.7 40.6 83.1 0.4 2.6 3.1 2.8 1.6 0.8 1.2 0.3 14.0 2023-24 ATL 79 30 42.8 37.4 92.1 0.7 2.8 3.4 3.1 2.3 1.2 1.4 0.3 16.9 2024-25 * All Teams 38 26 39.9 31.9 86.5 0.5 2.5 3.0 2.4 2.4 0.8 1.6 0.2 10.9 2024-25 * ATL 24 25 37.1 30.1 88.2 0.5 2.2 2.8 2.0 2.4 0.8 1.5 0.2 10.0 2024-25 * LAC 14 27 44.3 34.9 83.3 0.5 2.9 3.4 3.1 2.4 0.6 1.6 0.2 12.6 Total 487 29 43.5 38.0 84.5 0.5 2.9 3.4 3.2 2.1 1.0 1.4 0.3 14.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.