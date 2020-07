[happy birthday] Spud Webb, l’homme qui a révolutionné le dunk

Nous sommes en 1986, à Dallas, en plein All-Star game pour assister au Slam Dunk Contest. C’est la troisième édition de ce concours, remporté en 1984 par Larry Nance, et en 1985 par Dominique Wilkins.

Do Wilkins est le grand favori à sa propre succession. L’ailier des Hawks combine détente et puissance comme personne à cette époque.

A ses côtés pour ce concours, on retrouve son frère (Gerald), le regretté Jerome Kersey, Paul Pressey, Roy Hinson, l’ancien joueur de Levallois Terence Stansbury, et donc un certain Anthony « Spud » Webb, rookie choisi au 4e tour de la draft 1985, dont on fête les 57 ans ce 13 juillet.

Régional de l’étape puisqu’il est né à Dallas, Webb est le plus petit joueur de la ligue. Inconnu du grand public, tout le monde se demande alors ce qu’un garçon de 1m70 vient faire là au milieu des géants. On est en 1986. Pas de YouTube. Pas de réseaux sociaux. Les Hawks n’ont pas forcément les faveurs du réseau national, et personne ou presque ne l’a vu jouer.

Pourtant, un essai suffira à faire taire tout le monde. La suite, c’est des dunks hallucinants pour un garçon de cette taille. Rarement, on a vu une telle explosivité et une telle facilité.

Un pionnier

Devant un public acquis à sa cause, Webb s’impose dans le concours face à son coéquipier et favori, Dominique Wilkins. Pionnier pour toute une génération de joueurs (Muggsy Bogues, Earl Boykins, Nate Robinson ou aujourd’hui Isaiah Thomas), il prouvera cette année-là qu’il n’était pas qu’un dunkeur, tournant à près de 10 points de moyenne.

Trente ans plus tard, Webb est revenu à Dallas où il est le président des Texas Legends, la franchise de G-League, petite soeur des Mavericks.