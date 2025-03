Le MVP de la nuit | Kawhi Leonard a activé le mode playoffs

La montée en puissance de Kawhi Leonard est bien confirmée. Pressenti ces dernières semaines avec un temps de jeu en hausse et la limitation en-dessous des 30 minutes de jeu terminée, le retour au premier plan de leur ailier tombe à pic pour les Clippers. Mardi contre les Cavaliers, ils n’ont pas seulement retrouvé un de leurs leaders, mais bien la star Kawhi, celle capable de prendre le contrôle d’un match, peu importe ce que peut proposer l’adversaire.

Cleveland a pourtant des armes. Mais Kenny Atkinson et ses hommes n’ont jamais su trouver la clé pour limiter Kawhi Leonard. Contrainte de faire sortir Evan Mobley loin du cercle pour ralentir le double champion NBA, l’arrière-garde des Cavs a subi toute la soirée malgré plusieurs tentatives d’ajustement.

« Je joue juste mon jeu » a résumé Kawhi Leonard aux médias, quant à cette sortie à 33 points, record de saison égalé, contre un des gros calibres de la ligue. « Peu importe ce que je dois faire pour gagner chaque soir, je le ferai. Ce n’est pas une question de s’affirmer. »

« Vintage » Kawhi

« Juste mon jeu » signifie, dans l’économie de mots typique de Kawhi Leonard, disséquer la défense et obtenir les positions préférentielles. Le Clipper a parfaitement su forcer la défense des Cavaliers à switcher pour pouvoir attaquer un adversaire moins costaud. Et quand il n’a pas pu obtenir de duel favorable, l’ancien joueur des Spurs et des Raptors est allé chercher ses tirs préférés, à mi-distance, certains particulièrement difficiles.

Un récital, avec une efficacité diabolique (12/19 au tir), jusque derrière l’arc avec un rare 5/6 de loin. Et aux moments les plus opportuns, dans le troisième quart-temps pour faire basculer le sens du match vers les Clippers avec 15 points sur la période, puis dans les dernières minutes pour clore tout suspense.

« On a besoin de ces victoires à l’approche de la fin de saison maintenant » a insisté Kawhi Leonard. « Cela donne une ambiance de playoffs, surtout quand le public est aussi investi. »

Kawhi Leonard a visiblement bien basculé dans la dimension phases finales, avec des chiffres dignes de ses plus belles années lors de ses quatre dernières sorties : 27.5 points (à 59.1 % de loin), 6.8 rebonds, 3.5 passes et 3.3 interceptions. « C’était génial de voir que Kawhi avait ce supplément d’énergie ce soir« s’est réjoui Brian Shaw, coach du soir de Los Angeles en l’absence de Tyronn Lue.

Il n’en faudra pas moins pour que les Clippers s’assurent une place dans le Top 6 de l’Ouest, qui n’est seulement qu’à une victoire devant (40 victoires – 29 défaites pour les Warriors, 39-30 pour « LAC »). Les Californiens affrontent les Grizzlies, cinquièmes, puis le Thunder, leader, avant d’aller à New York, troisième de l’Est.