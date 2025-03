Les rebonds de Domantas Sabonis pour soutenir les victimes des incendies californiens

« La Californie dans notre cœur. » Ainsi s’expriment Domantas Sabonis et sa famille sur les réseaux sociaux en annonçant leur volonté de venir en aide aux victimes des incendies qui ont ravagé la Californie. Le pivot de Sacramento, capitale de l’État américain, a choisi une méthode originale : à chaque rebond, un don.

« Domantas et Shashana Sabonis lancent une initiative sur le terrain pour sensibiliser le public et collecter des fonds pour les milliers de familles touchées par les incendies de forêt en Californie », commence par expliquer la famille.

Concrètement, celle-ci effectuera un don de 2 500 dollars pour chaque rebond capté par l’intérieur lors des prochains matchs des Kings à domicile. « Le défi se poursuivra jusqu’à ce qu’il prenne 40 rebonds pour un don total de 100 000 dollars », annonce le clan Sabonis.

Même s’il a subi une alerte à la cheville la nuit passée, ce challenge ne devrait poser aucune difficulté pour le Lituanien, meilleur rebondeur de la ligue avec près de 14 ballons captés par rencontre. Son équipe joue d’ailleurs ses six prochains à domicile (Cavs, Bulls, Bucks, Celtics, Thunder et Blazers).

Des millions de dons annoncés en janvier

« Les dons seront versés aux organisations suivantes afin qu’elles puissent faire avancer leur travail à Los Angeles : Baby2Baby, World Central Kitchen, LA Fire Department Foundation et la Humane Society. Avec ce défi, Domantas exhorte son public et les fans des Sacramento Kings à se joindre à lui pour soutenir ces organisations et faire ce qu’ils peuvent pour aider le sud de la Californie à se reconstruire », réclame la famille du pivot.

Son geste intervient deux mois après une vague de dons annoncés alors que les feux géants dévastaient la région. Le patron des Clippers, Steve Ballmer, et son épouse avaient fait une donation de 15 millions de dollars pour venir en aide aux victimes, tandis que les 12 équipes sportives professionnelles de la région (Clippers, Dodgers, Ducks, Galaxy, Kings, LAFC, Lakers…) avaient parlé de 8 millions de dollars.

La ligue en elle-même et le syndicat des joueurs voulaient contribuer à hauteur d’un million de dollars, et Luka Doncic, tout juste arrivé à Los Angeles, avait annoncé 500 000 dollars de dons via sa fondation. Citons enfin l’initiative de J.B. Bickerstaff qui, sans avoir de lien avec Los Angeles, si ce n’est que son père, Bernie, a été entraîneur chez les Lakers, avait décidé de faire un don de 500 dollars pour chaque passe décisive des Pistons un soir de match face aux Raptors (17 500 dollars).

On rappelle que selon un bilan dressé par l’AFP à la mi-janvier, ces incendies ont fait au moins 24 morts, plus de 12 000 structures et véhicules détruits ou endommagés, près de 90 000 personnes évacuées, et des dommages estimés par le président Joe Biden à l’époque à plusieurs dizaines de milliards de dollars.