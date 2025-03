Steve Kerr devient le coach le plus victorieux de l’histoire des Warriors

Un match après le 4 000e tir à 3-points historique de Stephen Curry, au tour de Steve Kerr de marquer l’histoire de la franchise. Grâce à la victoire de sa formation sur les Knicks la nuit passée, le coach des Warriors compte désormais 558e succès en carrière, en 860 rencontres. Soit un de plus que la légende Al Attles, détenteur jusqu’ici du record de franchise en la matière (en 1 075 rencontres).

Ce dernier, décédé en août, était surnommé « M. Warrior » pour ses 60 années passées dans la franchise en tant que joueur, entraîneur (de 1969 à 1983), GM et ambassadeur. Il était notamment à la tête des Warriors en 1975, l’année du premier titre de la franchise à Golden State, et le dernier avant la dynastie de l’ère Stephen Curry.

On comprend mieux la portée symbolique du moment où Wilhelmina Attles, veuve de l’ancienne figure locale et à la veille de ses 86 ans, a remis au coach le ballon du match après la victoire.

A special moment for a special milestone. Wilhelmina Attles presented Coach Steve Kerr with the game ball after becoming the winningest coach in Warriors history. pic.twitter.com/JG0GL1A3E8 — Golden State Warriors (@warriors) March 16, 2025

« C’était un grand moment de recevoir le ballon des mains de la famille Attles. C’était vraiment magnifique d’être honoré par leur présence, il est évident qu’Al Attles est M. Warrior pour toujours. Le record, c’est un peu surréaliste de penser que cela puisse arriver, mais c’est le reflet de la force de notre organisation, de notre stabilité et de notre niveau de talent au cours des 11 dernières années, depuis que je suis ici », réagit le coach arrivé en 2014.

Celui-ci se dit « incroyablement chanceux » d’évoluer au sein de cette franchise, et de la ville de San Francisco, où il a cultivé l’excellence : quatre titres de champion (2015, 2017, 2018 et 2022) et un trophée de coach de l’année (2016).

Phil Jackson, le mentor

Après la septième victoire consécutive des Warriors, la franchise a diffusé une vidéo dans laquelle son ancien coach aux Bulls, Phil Jackson, son assistant avec Team USA, Erik Spoelstra ou encore ses anciens assistants aux Warriors, Mike Brown et Willie Green, le saluent.

« Félicitations. J’ai eu le plaisir de te côtoyer comme joueur, de te voir réussir comme GM et maintenant en tant qu’entraîneur, avec tous ces titres et ces années merveilleuses. Félicitations », a répété l’ancien technicien légendaire des Bulls, avec qui Steve Kerr a remporté le second triplé.

« C’était plutôt cool. Phil, l’un de mes mentors, l’éducation basket et la formation que j’ai reçues de Tex Winter (ancien assistant des Bulls) et lui, j’y pense littéralement tous les jours. On bosse sur des exercices qu’on fait depuis 11 ans. Cela remonte à l’époque où j’étais à Chicago. Notre attaque est en grande partie basée sur le triangle. J’ai vu Phil gérer les joueurs au fil des ans et les relations qu’il a nouées avec eux. C’est très spécial de le voir présenter ses félicitations », apprécie-t-il.

Le technicien des Warriors a encore un paquet de chemin à parcourir pour atteindre Phil Jackson, 7e au classement des coachs les plus victorieux de l’histoire avec 1 155 succès (et coach le plus victorieux en playoffs avec 333 matchs). Il occupe la 29e place d’un classement largement dominé par Gregg Popovich (1 415). En revanche, en pourcentage de succès, Steve Kerr s’invite dans le Top 15 en saison régulière et occupe surtout la première place en playoffs (71%).