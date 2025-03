6e victoire de suite pour Golden State, 4 000e 3-points pour Stephen Curry !

Alors que Stephen Curry a besoin de deux 3-points pour atteindre la barre symbolique des 4 000 réussites en carrière, ce sont deux tirs primés de Draymond Green (23 points, 4/7 à 3-points) et deux de Quinten Post (10 points) qui lancent les Warriors (17-6) ! Le duo Zach LaVine – DeMar DeRozan stabilise les Kings mais leurs cinq pertes de balle permettent à Golden State de passer à +15 derrière une adresse diabolique (30-15).

Cinq 3-points de Keon Ellis (18 points), Trey Lyles (11 points, 5 rebonds) et Jake LaRavia (13 points) limitent la casse mais Green, Post et Gary Payton II répondent de nouveau derrières les 7m25 pour mettre les Kings à -20 (50-30). La défense de Golden State dicte sa loi dans cette première mi-temps, mais Stephen Curry et Draymond Green enchainent plusieurs balles perdues et les Kings leur infligent un 12-0 avant de rentrer aux vestiaires pour relancer le match (61-51).

Stephen Curry attend la 2e mi-temps…

Dans le sillage de DeMar DeRozan et Zach LaVine (14 points), Sacramento continue sur sa lancée et revient à -4 (67-63). Sentant le danger, Stephen Curry stoppe l’hémorragie en atteignant les 4 000 3-points en carrière. Les Kings restent cependant en embuscade grâce à leur adresse et à 13 lancers-francs. Il faut alors les poignets de Moses Moody (17 points) et Buddy Hield (16 points, à 4/6 à 3-points, 5 passes, 4 rebonds) pour voir les Warriors reprendre 13 points d’avance avant le dernier quart-temps (96-83).

Sacramento passe alors en défense de zone 2-3 pour couper le rythme de son adversaire, mais le jeu de passes et de mouvement de Golden State dissèque cette stratégie à coups de tirs à 3-points et de panier au cercle. Deux dunks du revenant Jonathan Kuminga (18 points) arrivent alors comme un point d’exclamation (117-100) !

Les Warriors enchainent une sixième victoire de suite et infligent une troisième défaite de suite aux Kings qui les condamne quasiment au play-in.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– 4 000 3-points pour Stephen Curry la veille de son anniversaire. Le meneur des Warriors avait besoin de deux 3-points cette nuit pour atteindre la barre symbolique des 4 000 3-points marqués en carrière. Face à des Kings qui ont de nouveau eu recours à une défense « tout sauf Curry », il n’a pas forcé. Son premier tir primé est arrivé en milieu de premier quart temps, et le 4 000e est arrivé en milieu de troisième quart-temps sur une action qu’il a fait des milliers de fois. Il a reçu la balle de Moses Moody à 45°, a éliminé Trey Lyles d’une feinte de tir, avant de faire « Splash ». Stephen Curry est le premier joueur de l’histoire à atteindre une telle barre. James Harden, 2e, est… 873 réussites plus loin ! Happy Birthday !

– Golden State a trouvé son rythme en défense. Les Warriors ont terminé la rencontre à 57% aux tirs, et 56% à 3-points (22/39), et c’est leur agressivité défensive qui les a mis sur orbite. Ils ont provoqué 8 ballons perdus des Kings dans les 18 premières minutes de match, leur permettant de courir et de régler la mire pour prendre 23 points d’avance ! Ironiquement, c’est de la même façon que les Kings sont revenus dans la rencontre. Ils ont forcé 5 pertes de balles lors des quatre dernières minutes de la mi-temps pour changer la physionomie du match. Mais c’est la défense de Golden State qui a eu le dernier mot, en tuant le match une fois leur intensité retrouvée.

– Domantas Sabonis toujours absent, Jonathan Kuminga de retour. Blessé aux ischios, la star des Kings a raté son sixième match cette nuit. Une absence qui fait mal alors que les Kings se battent pour le play-in. Son entraineur, Doug Christie, se voulait toutefois rassurant avant la rencontre, annonçant que le Lituanien pourrait revenir rapidement. Côté Warriors, c’était l’inverse. Absent depuis 31 matchs, Jonathan Kuminga a effectué son grand retour. L’ailier a été efficace et convaincant, terminant la rencontre avec 18 points à 7/10 aux tirs en 20 minutes de jeu.

