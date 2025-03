Coby White prend ses aises près du cercle

Dix kilos. Voilà ce qui sépare Coby White de Tristan Da Silva. Il y a quelques jours, le meneur/arrière des Bulls a fini en lay-up sur le parquet du Magic en repoussant son adversaire. Pas au même niveau que LeBron James non plus, mais façon bulldozer quand même. « Ce qui est sous-estimé, c’est qu’il est costaud. Il peut percuter les gens », remarque Billy Donovan.

Ce soir-là, son joueur allait signer le match de sa vie : 44 points (16/28 aux tirs dont 7/15 à 3-points) dont un paquet de tirs décisifs pour arracher la décision à l’extérieur. Au-delà de sa capacité à sanctionner de loin, on retient de ce match sa facilité à finir à proximité du cercle. En finesse ou en force à l’instar de son poster, dans le même match, devant Paolo Banchero. Ce qui n’était pas son premier poster en carrière.

C’est dire les progrès du joueur de 25 ans catalogué, y compris par son coach Billy Donovan, lors de ses premiers pas dans la ligue comme un shooteur. « Par rapport à la première année où j’ai travaillé avec lui jusqu’à aujourd’hui, c’est incroyable. Il mérite tout le crédit parce que c’est un gars qui ne pointe jamais personne du doigt, qui ne blâme jamais personne, qui se demande toujours intérieurement comment s’améliorer », salue son coach, arrivé un an après lui à Chicago.

Rookie, il se faisait régulièrement contrer à proximité du panier : sur des tirs à moins d’un 1m50, il avait été repoussé 56 fois en 65 matchs. Et n’avait converti que 49,2% de ses tirs à cette distance. Ce pourcentage a grimpé progressivement, et depuis plusieurs années, il tourne à plus de 60% dans ce périmètre, et s’y fait moins contrer.

Devenir plus fort physiquement

« Beaucoup d’équipes essaient maintenant de m’écarter de la ligne à 3-points, surtout en transition. Je me contente de prendre ce que la défense me donne », note Coby White qui prend ainsi de vitesse les défenses avec la qualité de son dribble, sur lequel il a aussi beaucoup travaillé après sa troisième saison. Mais son coach n’est pas pour rien dans ces développements.

« Billy m’a mis au défi tous les jours. Il me demandait de faire passer la victoire avant tout. Comme jeune joueur arrivant dans la ligue, vous êtes tellement submergé et vous voulez plein de choses. Vous avez tous ces objectifs, et parfois cela peut vous empêcher de faire ce qui est vraiment important. J’étais un peu comme ça. Le coach a vraiment transformé mon esprit en faisant passer la victoire en premier et en faisant tout ce qu’il faut pour gagner », note le 7e choix de la Draft 2019.

Un changement d’approche qui s’est faite « non seulement physiquement sur le terrain, mais aussi mentalement et en tant que leader ». Un ajustement qui s’imposait selon lui, surtout lorsqu’il regarde ses camarades de Draft de l’époque, Ja Morant, Zion Williamson… « Ces gars-là étaient vraiment bons quand ils sont arrivés dans la ligue. Je ne l’étais pas vraiment, je devais beaucoup apprendre et je le savais. »

Alors il s’est regardé dans le miroir et a réalisé qu’il devait être « plus fort, plus physique ». « C’était difficile de faire preuve d’humilité et de poser ces questions, mais il fallait le faire », termine Coby White qui se rapproche aujourd’hui de sa meilleure production en carrière.

Coby White Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 CHI 65 26 39.4 35.4 79.1 0.4 3.1 3.5 2.7 1.8 0.8 1.7 0.1 13.2 2020-21 CHI 69 31 41.6 35.9 90.1 0.4 3.7 4.1 4.8 2.6 0.6 2.3 0.2 15.1 2021-22 CHI 61 28 43.3 38.5 85.7 0.3 2.7 3.0 2.9 2.2 0.5 1.1 0.2 12.7 2022-23 CHI 74 23 44.3 37.2 87.1 0.2 2.6 2.9 2.8 1.6 0.7 1.0 0.1 9.7 2023-24 CHI 79 37 44.7 37.6 83.8 0.6 4.0 4.5 5.1 2.4 0.7 2.1 0.2 19.1 2024-25 CHI 59 33 43.8 36.3 90.2 0.3 3.2 3.5 4.5 2.2 1.0 2.3 0.2 19.3 Total 407 30 42.9 36.8 86.1 0.4 3.2 3.6 3.8 2.1 0.7 1.8 0.2 14.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.