Au coeur d’un 11-0 des Bulls pour achever les Spurs dans le « money time », il y a eu ce dunk de Coby White. Même si Victor Wembanyama est en retard sur l’action, et qu’il n’est pas vraiment en mesure de contrer l’arrière des Bulls, on ne parle que de ce « poster dunk » !

« Il en était à 8 contres, dont je crois 3 sur moi » raconte Coby White. « Je me suis dit que la prochaine fois, il fallait que j’essaie de dunker. De dunker avant qu’il ne monte au cercle. Au moment où j’ai commencé mon drive, je me suis dit que j’allais me faire contrer si j’allais au lay-up, et donc j’ai essayé de dunker. Je voulais être sûr de marquer ».

Un dunk qui a mis le feu au United Center, et enflammé ses coéquipiers. « Coby ne dunke quasiment jamais, donc j’ai un peu paniqué quand je l’ai vu faire ça » se marre LaVine. « C’était un dunk important. En deuxième mi-temps, on a décidé de défier Wembanyama… »

De quoi rendre jaloux Zach LaVine !

Auteur de 23 points, White a fait la fierté de son coach car ce n’est pas donné à tout le monde d’aller défier le meilleur contreur de la NBA, à qui l’on rend 30 centimètres. « Il a une immense envergure, et il peut protéger le cercle et couvrir en défense. Il est incroyablement agile » rappelle Billy Donovan. « Parfois, on a l’impression qu’on a un angle pour l’attaquer, mais il est là par sa vitesse, sa taille, et ça rend les choses compliquées. Quand on se retrouve à cet endroit, il faut prendre vraiment de bonnes décisions ».

De quoi rendre jaloux Zach LaVine… « On a une blague récurrente dans le vestiaire sur le fait que quelqu’un doit essayer de dunker sur lui » raconte LaVine. « J’avais essayé mais ça n’avait pas fonctionné… Donc je suis content, et un peu envieux que Coby y soit parvenu. Il n’a réussi que deux dunks cette année, dont un sur Wemby. Bravo à lui ! »

Coby White Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 CHI 65 26 39.4 35.4 79.1 0.4 3.1 3.5 2.7 1.8 0.8 1.7 0.1 13.2 2020-21 CHI 69 31 41.6 35.9 90.1 0.4 3.7 4.1 4.8 2.6 0.6 2.3 0.2 15.1 2021-22 CHI 61 28 43.3 38.5 85.7 0.3 2.7 3.0 2.9 2.2 0.5 1.1 0.2 12.7 2022-23 CHI 74 23 44.3 37.2 87.1 0.2 2.6 2.9 2.8 1.6 0.7 1.0 0.1 9.7 2023-24 CHI 79 37 44.7 37.6 83.8 0.6 4.0 4.5 5.1 2.4 0.7 2.1 0.2 19.1 2024-25 CHI 33 33 42.9 37.0 88.8 0.4 3.1 3.5 4.6 2.5 1.1 2.4 0.2 18.4 Total 381 29 42.8 36.9 85.4 0.4 3.2 3.6 3.8 2.2 0.7 1.7 0.2 14.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.