Le MVP de la nuit | De’Aaron Fox frôle le triple-double et relance les Spurs

Ce duel entre Spurs et Mavericks était marqué par les absences. Notamment celles de Victor Wembanyama, absent pour toute la fin de saison, ou de Kyrie Irving, victime d’une rupture des ligaments croisés.

De fait, les deux équipes ne sont pas sur des bonnes dynamiques et pour relancer les Spurs, De’Aaron Fox s’est employé avec ce qui peut être considéré comme son meilleur match depuis qu’il est arrivé à San Antonio.

Auteur de 32 points, 9 rebonds et 11 passes à 12/25 au tir, il a permis à son équipe de remporter ce derby texan 126-116. Une soirée qui aurait pu être encore plus parfaite s’il était parvenu à récupérer un dernier rebond…

Des Spurs à la recherche de nouveaux automatismes

« Ils ont mis les six derniers tirs de la rencontre. Je me suis dit qu’à un moment, ils allaient bien rater et que j’allais avoir le dixième rebond à la fin du match, mais c’est comme ça », s’amuse-t-il.

Malgré l’absence de Victor Wembanyama, les Spurs ne comptent pas totalement lâché leur fin de campagne.

« Les meilleures équipes trouvent toujours un moyen de gagner et on doit être capable de faire ça », déclarait ainsi le meneur de San Antonio après la rencontre, conscient de travailler pour le futur.

Si les hommes de Mitch Johnson risquent fort de rater le « play-in » et donc les playoffs, ils peuvent au moins profiter de cette période difficile pour trouver des automatismes et préparer au mieux la saison prochaine.

De'Aaron Fox Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 SAC 73 28 41.2 30.7 72.3 0.5 2.3 2.8 4.4 2.2 1.0 2.4 0.3 11.6 2018-19 SAC 81 31 45.8 37.1 72.7 0.5 3.2 3.8 7.3 2.5 1.6 2.8 0.6 17.3 2019-20 SAC 51 32 48.0 29.2 70.5 0.7 3.2 3.8 6.8 2.8 1.5 3.1 0.5 21.1 2020-21 SAC 58 35 47.7 32.2 71.9 0.6 2.9 3.5 7.2 2.9 1.5 3.0 0.5 25.2 2021-22 SAC 59 35 47.3 29.7 75.0 0.4 3.5 3.9 5.6 2.9 1.2 2.8 0.4 23.2 2022-23 SAC 73 33 51.2 32.4 78.0 0.5 3.6 4.2 6.1 2.4 1.1 2.5 0.3 25.0 2023-24 SAC 74 36 46.5 36.9 73.8 0.9 3.7 4.6 5.6 2.6 2.0 2.6 0.4 26.6 2024-25 * All Teams 61 36 46.3 31.0 82.4 0.9 3.9 4.7 6.2 2.6 1.5 2.8 0.4 23.4 2024-25 * SAC 45 37 46.9 32.2 82.9 1.0 4.0 5.0 6.1 2.6 1.5 3.0 0.4 25.0 2024-25 * SAN 16 34 44.3 27.3 80.3 0.4 3.6 4.0 6.6 2.6 1.5 2.4 0.3 18.9 Total 530 33 47.0 33.0 74.6 0.6 3.3 3.9 6.1 2.6 1.4 2.7 0.4 21.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.