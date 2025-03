Eminem en renfort pour le retour d’une franchise WNBA à Detroit

De nombreuses villes se positionnent pour tenter d’accueillir une nouvelle franchise WNBA, après San Francisco, Toronto et Portland. Detroit aimerait ainsi ressusciter le Shock et de nombreuses personnalités influentes de la ville se mobilisent, à commencer évidemment par Tom Gores, le propriétaire des Pistons.

« Le Detroit Shock a ​​connu du succès et a remporté des championnats au cours de son parcours dans les années 2000 et nous avons célébré l’anniversaire de leur titre de 2003 lors d’un match des Pistons l’année dernière », évoquait récemment le directeur de la communication des Pistons, Kevin Grigg. « Même si rien n’est imminent, les perspectives de ramener une équipe WNBA à Détroit sont intrigantes et nous sommes intéressés si elles ouvrent un autre cycle d’expansion. Nous continuerons à engager des conversations avec la WNBA à l’avenir. »

Pour solidifier la candidature, Grant Hill et Chris Webber se sont également greffés au projet, tout comme Jared Goff, le quarterback des Detroit Lions (NFL) ou Mary Barra, la patronne de General Motors. Dernière recrue en date chez les investisseurs ? Eminem, superstar locale, selon les informations de Sportico.

L’ancien Detroit Shock devenu les Dallas Wings

À entendre Adam Silver, le retour du Detroit Shock semble de toute façon quasiment inéluctable…

« Je pense que la question est de savoir quand le Shock reviendra », a-t-il expliqué. « Au fil du temps, la WNBA va connaître une forte expansion. Et c’est un groupe de premier ordre dirigé par Tom [Gores] ».

Le Detroit Shock faisait ainsi partie de la toute première expansion, en débarquant dans la ligue féminine en 1998, avec les Washington Mystics. Par la suite, la franchise avait connu un franc succès avec Bill Laimbeer en tant qu’entraineur et en remportant le titre WNBA en 2003, 2006 et 2008. Il s’agit d’une des six franchises ayant remporté au moins trois titres avec les Comets, les Sparks, le Lynx, le Mercury et le Storm.

En difficulté financière, la franchise avait ensuite été vendue pour devenir le Tulsa Shock. Par la suite, Tulsa avait également vendu la franchise, qui est aujourd’hui devenue les Dallas Wings.