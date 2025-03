Le MVP de la nuit | Zion Williamson dans la forme de sa vie

Zion Williamson a beau être encore limité en termes de temps de jeu, il semble pourtant avoir pleinement retrouvé la santé. Pour la deuxième fois en deux semaines, l’intérieur des Pelicans termine en triple-double, cette fois contre les Clippers. Los Angeles n’a pas su trouver la clé face à une des meilleures versions de Zion depuis le début de sa carrière, celle où il est à l’initiative du jeu de New Orleans pour exploiter ses qualités de créateur pour lui comme pour ses coéquipiers. « Je ne me suis jamais senti aussi bien, en attaque comme en défense » avance même l’homme du soir, auteur de 22 points, 10 rebonds et 12 passes, son record en carrière.

Comme toujours avec Zion Williamson, les interrogations ne portent pas tant sur son jeu, mais sur son physique. Force est de constater que le double All-Star a visiblement travaillé sur son corps, semblant plus tranchant dans ses déplacements pour mieux pouvoir exploiter sa capacité unique à pouvoir s’envoler.

Comme sur la dernière possession du troisième quart-temps, quand avec cinq secondes à jouer, il est parti de son camp, a fait parler sa puissance pour effacer Nicolas Batum avant de s’envoler au dunk avant la sirène.

« Il a pris le meilleur sur une prise à deux, a remonté le terrain et a fini avec un dunk monstrueux, ce genre d’actions tout en énergie nous a lancé » s’est réjoui l’entraîneur des Pelicans, Willie Green.

Totale domination dans le quatrième quart-temps

Autant que tout New Orleans, Zion Williamson s’est surtout reboosté lui-même, haranguant la foule. Il est ensuite resté sur sa lancée en début de quatrième quart-temps en étant impliqué sur les cinq paniers des siens dans les quatre premières minutes de la période, avant de rattraper une bévue en allant cueillir Kris Dunn sur un « chasedown block » à la LeBron James.

« Une fois que j’avais trouvé le rythme, j’ai juste été dans la zone en quelque sorte » a réagi Zion Williamson en conférence de presse. L’ancien de Duke termine avec dix points, cinq rebonds et cinq passes dans le dernier acte, la victoire 127-120 à la clé. « J’en avais trop fait pour que l’on perde ce match. »

« Quand il est décidé à vouloir attaquer, il n’y a vraiment rien que les équipes adverses puissent faire » a estimé Willie Green. « C’est ce qu’il fait dernièrement, même avec une restriction de minutes. Quand il est en très bonne condition physique comme il l’est en ce moment, il est vraiment difficile à défendre et il fait tout. Il prend les rebonds, il défend. Et des gros contres, des gros rebonds. » « Ses capacités physiques ont toujours été là, mais je pense que mentalement, il est en train de passer à l’étape supérieure » a pour sa part analysé C.J. McCollum.

Zion Williamson n’a pas voulu dévoiler le secret de cette belle forme, préférant sourire quand il lui a été demandé s’il avait perdu autant que les neuf kilos évoqués dernièrement, sur les 128 qu’il affichait en début de saison.

« Je crois que je vais faire ce que j’ai fait toute ma carrière, et je vais laisser les médias s’amuser avec ça » a taquiné un Zion Williamson tout sourire.

Zion Williamson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 NOP 24 28 58.3 42.9 64.0 2.7 3.6 6.2 2.1 1.8 0.7 2.5 0.4 22.5 2020-21 NOP 61 33 61.1 29.4 69.8 2.7 4.5 7.2 3.7 2.2 0.9 2.7 0.6 27.0 2022-23 NOP 29 33 60.8 36.8 71.4 2.0 5.0 7.0 4.6 2.2 1.1 3.4 0.6 26.0 2023-24 NOP 70 32 57.0 33.3 70.2 1.7 4.1 5.8 5.0 2.3 1.1 2.8 0.7 22.9 2024-25 NOP 27 29 56.4 23.1 64.9 2.6 4.7 7.3 5.3 2.7 1.3 3.0 0.9 24.4 Total 211 31 58.8 32.7 68.9 2.3 4.3 6.6 4.3 2.2 1.0 2.8 0.6 24.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.