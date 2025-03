Zion Williamson voit triple pour abattre les Clippers

Malgré la saison cauchemar des Pelicans, le Smoothie King Center trouve encore des moyens de vibrer. Cela a été le cas cette nuit grâce aux envolées au cercle de Zion Williamson et à son second triple-double en carrière (22 points, 12 passes et 10 rebonds), quelques jours après le premier, pour abattre les Clippers (127-120).

Sans signer une immense soirée au « scoring », le leader des Pelicans a été omniprésent dans le jeu de son équipe. Dans la dernière période, chargé de remonter le cuir le plus souvent, il s’est carrément occupé de tout avec ses 10 points, 5 rebonds et 5 passes.

Le choix de Brian Shaw, de nouveau coach en chef côté Clippers en l’absence de Tyronn Lue (dos), de lui mettre Kris Dunn sur le dos par séquence, pour permettre à Ivica Zubac de rester en aide sur les pénétrations du gaucher, n’a pas vraiment été payante. Zion Williamson a continué à faire parler sa puissance, en cassant parfois les prises à deux, et son intelligence de jeu en distribuant quand il le fallait.

Les Clippers s’accrochent

Sous son influence, les Pelicans se sont mis à l’abri dans les premières minutes du dernier quart-temps (110-93). Plus tôt dans la soirée, à l’approche de la fin de la première période, les locaux avaient déjà pris leurs distances, comptant jusqu’à 21 points d’avance. Mais Kawhi Leonard (29 points), soutenu par un James Harden encore impressionnant à la distribution (25 points et 17 passes) et un Ivica Zubac (19 points et 11 rebonds) toujours costaud dessous, avait ramené sa formation.

Dans cette dernière période, les visiteurs ont recollé en resserrant les rangs en défense. À l’instar de cette prise à deux réussie sur Zion Williamson, qui perdra le ballon avant de se rattraper en allant contrer Kris Dunn en « chasedown ». Les Clippers ont également grappillé leur retard grâce aux lancers-francs et leur activité près du cercle, à l’instar de James Harden.

À une minute du terme, Kawhi Leonard signait un 2+1 (en manquant le lancer) en contre-attaque pour réduire l’écart à une possession (119-116). Les Pelicans n’auront toutefois pas de difficulté à gérer les derniers instants pour s’imposer.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La vision de Zion. En plus de signer sa meilleure moyenne aux rebonds (7.3) en carrière cette saison, le trampoline ambulant en fait autant à la passe, alors que son temps de jeu global est à la baisse. Après ce match, il affiche 5.3 caviars par rencontre cette saison. Sur cette rencontre, on retient surtout la variété de situations dans laquelle l’intérieur parvient à créer ballon en main : en renversant le jeu après avoir fixé au poste, en pénétrant pour attirer l’aider et libérer le second intérieur, en relançant en transition… Le gaucher semble s’épanouir dans ce rôle de « point forward » qui se développe année après année.

– Le retard à l’allumage des Clippers. Avec 21 points dans le premier quart-temps, les visiteurs ont mis du temps à s’installer offensivement dans cette partie. La faute à une maladresse terrible à 3-points : 13 manqués sur leurs 14 premières tentatives ! Le pourcentage est remonté par la suite, mais le 14/42 final (33.3%) est très moyen, à l’instar du 4/12 de James Harden en la matière, ou le 2/8 de Nicolas Batum. Leurs adversaires ont été moins gourmands, mais beaucoup plus réalistes (17/31).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.