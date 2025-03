En pleine glissade, le Heat ne rigole plus du tout

La saison du Heat est tout, sauf un long fleuve tranquille. La franchise floridienne est actuellement sur une mauvaise série de quatre revers consécutifs.

Et les deux dernières en date, face aux Bulls et aux Hornets, dérangent tout particulièrement. Outre l’adversaire, sur le papier plus faible, les hommes d’Erik Spoelstra n’ont pas su s’imposer alors qu’ils ont compté plus de 15 points d’avance, et c’est la neuvième fois que ça arrive cette saison…

Des avances régulièrement gâchées

Miami a ainsi la sale habitude de laisser filer ses avances au score et ce match face aux Hornets n’a pas fait exception. Les hommes d’Erik Spoelstra ont accumulé 16 pertes de balle et n’ont mis que 19 points dans le troisième quart-temps, avant d’en encaisser 32 dans le dernier acte.

« Si on avait pris soin du ballon, cela aurait été une autre histoire« , reconnaissait Bam Adebayo. « Nous leur avons laissé beaucoup trop de rebonds offensifs, ce qui explique pourquoi nous n’avons pas gagné« .

Ce schéma se répète trop souvent à Miami. Deux jours plus tôt, face aux Bulls, le Heat avait compté 17 points d’avance avant de s’effondrer en subissant un 36-20 lors des douze dernières minutes de la rencontre.

S’accrocher, au moins pour le « play-in » ?

Malgré cette période compliquée, le groupe ne veut pas lâcher et pense encore avoir les ressources pour relever la tête, comme l’a évoqué Erik Spoelstra après le revers de hier soir. « Nous avons des compétiteurs dans le vestiaire et je veux que ce groupe accepte la difficulté de ces fins de match serrées. Quand on commence à s’entraîner en juillet, c’est ce que les gars veulent, mais il est difficile de se mettre dans cet état d’esprit le moment venu. »

Même son de cloche du côté des joueurs : « Ce n’est marrant pour personne, mais nous ne lâchons rien et nous allons trouver des solutions. Il faut juste continuer à se battre » assure Tyler Herro.

S’il faut vite relever la tête à South Beach, le calendrier à venir s’annonce compliqué. Parmi les six prochains matchs, le Heat ne va jouer que des équipes qui possèdent un bilan positif dont les Celtics, les Grizzlies ou encore les Knicks.

Si l’écart au classement avec les Nets (11e) semble fait, le risque est que le club floridien arrive en « play-in » en 9e voire 10e position de la conférence Est… et doive donc jouer des matchs couperets très tendus, ne serait-ce que pour pouvoir défier les Cavaliers ou les Celtics au premier tour des playoffs.