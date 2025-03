Revoilà PJ Tucker !

PJ Tucker n’a pas encore dit son dernier mot en NBA ! Onze mois après son dernier match officiel avec les Clippers lors du premier tour des playoffs 2024, le vétéran qui fêtera ses 40 ans en mai prochain vient de s’engager pour un contrat de dix jours avec les Knicks.

Écarté de l’effectif de Tyronn Lue avant le début de la saison, PJ Tucker avait été envoyé au Jazz début mars en compagnie de Mo Bamba en échange de Patty Mills et Drew Eubanks, avant de faire partie du deal à cinq équipes qui a permis la venue de Jimmy Butler aux Warriors. Pour sa part, le poste 4-5 avait pris la direction de Toronto pour finalement être coupé il y a dix jours, avant la date butoir pour lui permettre de rebondir en NBA sur la fin de saison.

Les Bucks, les Knicks et les Warriors faisaient alors office de potentielles pistes, et c’est New York qui s’est manifesté en le testant sur un contrat de dix jours. Durant cette période, les Knicks vont enchaîner six matchs, avec un road-trip de trois matchs sur la côte Ouest pour commencer, à Sacramento, Portland et Golden State. Viendra ensuite la réception de Miami puis deux nouveaux déplacements, à San Antonio puis à Charlotte. Ce seront autant d’occasion pour PJ Tucker de montrer qu’il a encore le niveau pour apporter de précieux relais en sortie de banc.

Pour rappel, les Knicks ont encore une place disponible dans leur effectif avec 14 contrats garantis sur 15 possibles.

