Face aux Grizzlies, Zaccharie Risacher a fait parler son orgueil

Zaccharie Risacher avait visiblement une revanche à prendre. Le Français avait été mis en difficulté vendredi dernier par la défense oppressante du Thunder, compilant sept balles perdues.

Contre Memphis lundi, il a livré un de ses meilleurs matchs de sa jeune carrière, le troisième au-delà des 20 points cette saison, avec 27 unités. La réponse est d’autant plus à propos qu’elle s’est produite dans un match à distance avec l’un des favoris au titre de « Rookie de l’année », le joueur des Grizzlies, Jaylen Wells, pour sa part bien plus discret (12 points à 4/11).

« Il a parlé du dernier match, de l’impact physique auquel il a dû faire face » a expliqué son entraîneur Quin Snyder en conférence de presse. « Ce match était du même calibre. Sa capacité à jouer malgré ça et à rester solide est impressionnante. Défensivement, il sera toujours présent, que ce soit pour dissuader ou, a minima, contribuer à l’action. Cela fait partie du chemin que doit emprunter Zacch’. Il ne cesse de progresser et il se bat. »

Meilleur scoreur et intercepteur des Hawks lundi

Face aux Grizzlies, Zaccharie Risacher a apporté des deux côtés du parquet, se permettant même de terminer meilleur intercepteur des Hawks au nez et à la barbe du numéro de la ligue, Dyson Daniels. Surtout, il a su se montrer disponible à la finition, que ce soit en transition ou en bout de système par sa capacité à écarter le jeu.

Un bon moyen de ne pas se laisser gagner par la frustration de ne pas obtenir de fautes (il n’a tiré aucun lancer franc à Memphis), qu’il avait appelé de ses vœux quelques jours plus tôt dans des propos rapportés par l’Atlanta Journal-Constitution.

« Je dois jouer physique, je dois être prêt à encaisser les contacts » avait estimé Zaccharie Risacher. « Quand je vais au cercle, je ne m’attends pas à avoir le moindre coup de sifflet parce que ce n’est pas le genre de joueur que je suis, et aussi parce que je sais qu’en temps que rookie, les arbitres ne vont pas toujours siffler. Je veux donc jouer le plus dur possible. »

Quin Snyder en était sorti de ses gonds

L’ailier a été déterminant pour permettre à Atlanta de passer devant dans le deuxième quart-temps, puis de limiter la casse lors de la rébellion de Memphis au retour des vestiaires (19 points à cheval sur ces deux quart-temps). L’ancien Burgien savait pourtant qu’il serait particulièrement scruté sur cette rencontre.

« Je l’ai secoué un peu… » a révélé Quin Snyder après la défaite contre OKC. « Je crois que je n’avais jamais crié aussi fort sur lui. J’ai peut-être même cassé une tablette pendant un temps-mort parce qu’il n’était pas revenu en défense plusieurs fois et qu’il tentait de gêner la remontée du ballon. Mais il a beaucoup de fierté, vraiment beaucoup de fierté. Et c’était bien de le voir réagir. Je sais à quel point c’est un compétiteur, c’est un vrai joueur. On peut le coacher à la dure, il ne prend jamais rien personnellement. Et j’étais heureux de le voir jouer avec cette intensité ce soir. »

Avec ses 27 points à 11/13 au tir, dont 5/7 à 3-points, Zaccharie Risacher rejoint Zach Edey (Grizzlies) et Kel’el Ware (Heat) comme les deux seuls rookies à avoir signé 25 points ou plus cette saison à plus de 80% au tir. La confirmation de la bonne période du Tricolore, qui tourne à 14.7 points à 51.9 % au shoot, dont un superbe 49,3 % de loin depuis son retour de blessure fin janvier.

Zaccharie Risacher Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 ATL 53 24 42.7 33.3 71.3 1.3 2.4 3.6 1.3 1.9 0.8 1.2 0.5 11.4 Total 53 24 42.7 33.3 71.3 1.3 2.4 3.6 1.3 1.9 0.8 1.2 0.5 11.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.