Luka Doncic et les Clippers, une rivalité qui perdure

C’est peut-être dans la « bulle » face aux Clippers en 2020 que Luka Doncic est passé du statut de star à superstar. On se souvient tous de son « buzzer beater » dans le Game 4, et ce n’était que le début d’une rivalité dont il est plus souvent sorti défait que vainqueur. Et pourtant, ses exploits éclipsent son bilan négatif : 7 victoires – 11 défaites en saison régulière ; 9 victoires – 10 défaites en playoffs.

Désormais aux Lakers, Luka Doncic a repris ses bonnes habitudes face aux Clippers, mais cette fois, il gagne, avec déjà deux succès face aux partenaires de Kawhi Leonard.

« Peut-être… Bien sûr… » répond-il lorsqu’un journaliste lui demande s’il y a un surplus de motivation à affronter les Clippers. « On s’est souvent affrontés avec les Clippers et c’est ce que j’aime. Pour moi, ce n’est que du plaisir. C’est comme ça que je m’éclate, surtout sur un terrain de basket. »

Ne surtout pas défendre en « drop coverage » sur lui

Cette nuit, malgré une nouvelle alerte au mollet, et six balles perdues, Luka Doncic compile 29 points et 9 passes, et il est enfin adroit : 9 sur 17 aux tirs. C’est le meilleur joueur des Lakers dans cette 6e victoire d’affilée, et il adore contrer les plans de Tyronn Lue.

« Lors du dernier match, il n’y avait qu’un type de défense sur moi… Mais comme je l’ai toujours dit, c’est comme jouer aux échecs, et il faut lire la défense et prendre ce qu’on vous donne » poursuit-il.

Cette nuit, les Clippers avaient décidé de monter sur lui sur le pick-and-roll pour le gêner. Mais pour son coach, c’est un casse-tête de défendre sur lui. « Vu le style de jeu de Luka, si vous défendez en ‘drop coverage‘, vous allez mourir… » explique JJ Redick. « Donc les équipes montent à deux sur lui. C’est à nous de mieux réagir, et de trouver des solutions. C’est plus facile lorsqu’on a un cinq avec des shooteurs, donc je ne suis pas inquiet. »

Luka Doncic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 72 32 42.7 32.7 71.3 1.2 6.6 7.8 6.0 1.9 1.1 3.4 0.3 21.2 2019-20 DAL 61 34 46.3 31.6 75.8 1.3 8.1 9.4 8.8 2.5 1.0 4.3 0.2 28.8 2020-21 DAL 66 34 47.9 35.0 73.0 0.8 7.2 8.0 8.6 2.3 1.0 4.3 0.5 27.7 2021-22 DAL 65 35 45.7 35.3 74.4 0.9 8.3 9.1 8.7 2.2 1.2 4.5 0.6 28.4 2022-23 DAL 66 36 49.6 34.2 74.2 0.8 7.8 8.6 8.0 2.5 1.4 3.6 0.5 32.4 2023-24 DAL 70 38 48.7 38.2 78.6 0.8 8.4 9.2 9.8 2.1 1.4 4.0 0.5 33.9 2024-25 * All Teams 29 35 44.4 33.0 76.6 0.9 7.5 8.4 7.5 2.8 1.9 3.4 0.4 26.4 2024-25 * DAL 22 36 46.4 35.4 76.7 0.7 7.6 8.3 7.8 2.6 2.0 3.4 0.4 28.1 2024-25 * LAL 7 31 37.3 24.1 76.5 1.3 7.3 8.6 6.4 3.1 1.7 3.4 0.6 21.0 Total 429 35 46.8 34.6 74.8 1.0 7.7 8.7 8.2 2.3 1.2 4.0 0.5 28.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.