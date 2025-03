Les Clippers veulent s’accrocher à leur sixième place de la conférence Ouest

Avec quatre défaites en cinq matches, les Clippers ne vivent pas leur meilleure période actuellement, depuis la reprise après le All-Star Game très exactement. Et il ne faut pas compter sur le calendrier pour que la vie devienne plus facile. Les Lakers, encore eux, les Suns, les Pistons, les Knicks et les Kings seront au programme dans les dix prochains jours.

« Le calendrier, c’est un défi de plus, mais on est prêt pour ce challenge », assure Tyronn Lue. « On est dans une partie difficile du calendrier, on joue beaucoup de bonnes équipes depuis quelques semaines. On récupère des joueurs de blessure et on ajoute ceux qui sont arrivés, on doit seulement continuer de progresser. Mais j’aime notre situation, les cartes qu’on a en mains. On est en bonne place. »

Cette place, c’est la sixième de la conférence Ouest. Elle est importante car elle offre une qualification directe pour le premier tour des playoffs. Néanmoins, avec les récentes glissades, la concurrence revient. Les Warriors, avec l’arrivée de Jimmy Butler, renaissent et les deux équipes partagent le même bilan (32-27).

La différence, c’est donc le classement : Los Angeles est sixième, Golden State septième. Et ça change tout. Il convient donc de s’y accrocher jusqu’au bout.

« C’est très important pour nous de solidifier cette place, d’être en playoffs plutôt qu’en play-in », confirme le coach des Clippers. « Mais c’est ainsi. On sera prêt pour n’importe quel challenge. Donc que ce soit garder la sixième place, ce qu’on souhaite faire, ou qu’on soit septième ou huitième, il faut continuer de se battre pour aller en playoffs. C’est ça, notre état d’esprit. »