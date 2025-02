Comme Andre Iguodala, Jimmy Butler équilibre le chaos des Warriors

Les hasards du calendrier ont fait que les Warriors étaient dans le plus long « road trip » de la saison quand les dirigeants ont décidé d’aller chercher Jimmy Butler à Miami en échange, entre autres, d’Andrew Wiggins. Les fans de Golden State avaient demandé un renfort de cette magnitude mais il existait tout de même un doute quant à l’apport de Jimmy Butler, compte tenu de sa fin d’histoire tumultueuse avec le Heat…

Entre anticipation et anxiété, les supporters des Warriors ont vu leur équipe gagner quatre de leurs cinq matchs depuis l’arrivée de Jimmy Butler, tous à l’extérieur, avec un Stephen Curry régénéré et un effectif qui fait soudainement beaucoup plus sens que pendant la première partie de saison.

Contrôler le chaos

« Nous n’étions jamais vraiment en contrôle, nous n’arrivions pas à ralentir le jeu quand il le fallait » expliquait Steve Kerr avant la rencontre. « Avec Jimmy (Butler), nous avons l’opportunité de ne pas perdre autant de ballons mais aussi de capitaliser sur nos possessions supplémentaires, de faire travailler la défense adverse, et d’aller chercher des lancers francs. Quand vous faites ça, vous pouvez installer votre défense sur demi-terrain. »

Comme Golden State, Miami a l’habitude de faire bouger la balle et de jouer en mouvement. Jimmy Butler n’a donc pas eu besoin de beaucoup de temps pour s’adapter au système de Steve Kerr. Il bouge toutefois à son propre rythme, ce qui est souvent la marque des stars en NBA. Elles dictent leur tempo, plutôt que l’inverse.

« Il y a cette citation classique de John Wooden (coach légendaire de UCLA) : ‘Sois rapide mais ne te précipite pas’. C’est le meilleur conseil de tous les temps pour tous les basketteurs, et Jimmy en est la définition même, » explique Steve Kerr. « Il joue vite, il prend ses décisions rapidement sur le terrain, mais il ne se presse jamais, et c’est pour ça qu’il perd rarement le ballon. »

Le hasard fait bien les choses. Le dernier Warrior à jouer de la sorte était Andre Iguodala, et ce dernier était présent pour voir son maillot être accroché au plafond du Chase Center après la première rencontre à domicile de Jimmy Butler sous le maillot de Golden State. Un Jimmy Butler qui a terminé sa première sortie sur son nouveau parquet avec 18 points, en ne prenant que 9 tirs et faisant 8/8 aux lancers francs, et 5 passes.

Si les deux joueurs n’ont pas le même jeu, il y a des similitudes qui ne trompent pas. Ils se sont côtoyés à Miami et leur influence sur le jeu de Golden State est similaire.

« La combinaison de leurs qualités physiques hors norme et de leurs fondamentaux, que ce soit leurs appuis, leur lecture du jeu, sont quasiment identiques. Et ces détails sont cruciaux, » expliquait Steve Kerr avant la rencontre contre Dallas. « Les fondations du jeu de Jimmy me rappellent beaucoup celles d’Andre. Quand vous avez ce genre de fondamentaux avec un corps aussi athlétique, c’est une combinaison puissante. »

Pendant la carrière d’Andre Iguodala avec les Warriors, en particulier lors de ses premières saisons, Steve Kerr avait l’habitude de le décrire comme la « babysitter » ou comme l’adulte qui pouvait garder la fougue du trio Curry – Green – Thompson sous contrôle. Une autre similitude avec Jimmy Butler.

« Jimmy nous a apporté ce calme, ce sang-froid, comme Andre. Et c’est un attribut qui complémente le chaos créé par Steph (Curry) et Dray (Green), » confirme l’entraineur. « C’est évidemment une force pour notre équipe, mais si ce chaos n’a pas de contrepoids, ça peut devenir contreproductif. Jimmy joue ce rôle de contrepoids à merveille. »

Gérer les minutes sans Stephen Curry

Depuis le départ de Kevin Durant, le principal problème pour Golden State a été les minutes avec Stephen Curry sur le banc. Si Jordan Poole avait joué ce rôle de créateur pour aller chercher le titre de 2022, les trois dernières saisons ont été catastrophiques dans ce domaine. Les Warriors ont dû changer la rotation de leur star à de nombreuses reprises pour limiter la casse, mais le reste de la ligue a rapidement su capitaliser sur ces moments pour garder Golden State aux alentours des 50% de victoires.

Avec l’arrivée de Jimmy Butler, les Warriors ont enfin une réponse. « Depuis qu’il est là, nos minutes sans Steph sont très bonnes, » confirme Steve Kerr. « Être capable de survivre avec Steph sur le banc, et même de creuser l’écart avec les joueurs que nous pouvons mettre sur le terrain autour de Jimmy. Ça ajoute une autre dimension à notre équipe. »

Face aux Mavs, les Warriors ont confirmé en remportant ces minutes de dix points. Depuis l’arrivée de Jimmy Butler, l’énergie des Warriors a changé à 180°. Draymond Green expliquait lors du All-Star Weekend que le vestiaire avait besoin de l’aura d’une star pour aider Stephen Curry et le reste de l’effectif.

À Sacramento, on l’a d’ailleurs vu prendre la plaquette d’un assistant coach pour expliquer quelque chose à Brandin Podziemski et Draymond Green. Andre Iguodala était également connu à Golden State pour faire la même chose, et Steve Kerr a toujours encouragé la collaboration entre le coaching staff et ses joueurs.

« Jimmy est un joueur si intelligent, il va avoir de bonnes suggestions, de bonnes idées, et ses coéquipiers respectent son opinion. Tout le monde est gagnant, » se félicite l’entraineur des Warriors.

Avec cinq victoires en six matchs depuis l’arrivée de Jimmy Butler, et une première à domicile qui a ressuscité un Chase Center bien calme depuis le début de la saison, le mariage entre les Warriors et leur nouvelle star s’offre une lune de miel qui n’en finit plus de durer.

Propos recueillis à San Francisco.

Jimmy Butler Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 CHI 42 9 40.5 18.2 76.8 0.5 0.8 1.3 0.3 0.5 0.3 0.3 0.1 2.6 2012-13 CHI 82 26 46.7 38.1 80.3 1.7 2.3 4.0 1.4 1.2 1.0 0.8 0.4 8.6 2013-14 CHI 67 39 39.7 28.3 76.9 1.3 3.6 4.9 2.6 1.6 1.9 1.5 0.5 13.1 2014-15 CHI 65 39 46.2 37.8 83.4 1.8 4.1 5.8 3.3 1.7 1.8 1.4 0.6 20.0 2015-16 CHI 67 37 45.5 31.1 83.2 1.2 4.2 5.3 4.8 1.9 1.6 2.0 0.6 20.9 2016-17 CHI 76 37 45.5 36.7 86.5 1.7 4.5 6.2 5.5 1.5 1.9 2.1 0.4 23.9 2017-18 MIN 59 37 47.4 35.0 85.4 1.3 4.0 5.3 4.9 1.3 2.0 1.8 0.4 22.2 2018-19 * All Teams 65 34 46.2 34.7 85.5 1.9 3.4 5.3 4.0 1.7 1.9 1.5 0.6 18.7 2018-19 * PHL 55 33 46.1 33.8 86.8 1.9 3.4 5.3 4.0 1.7 1.8 1.5 0.5 18.2 2018-19 * MIN 10 36 47.1 37.8 78.7 1.6 3.6 5.2 4.3 1.8 2.4 1.4 1.0 21.3 2019-20 MIA 58 34 45.5 24.4 83.4 1.8 4.8 6.7 6.0 1.4 1.8 2.2 0.6 19.9 2020-21 MIA 52 34 49.7 24.5 86.3 1.8 5.1 6.9 7.1 1.4 2.1 2.1 0.3 21.5 2021-22 MIA 57 34 48.0 23.3 87.0 1.8 4.1 5.9 5.5 1.5 1.6 2.1 0.5 21.4 2022-23 MIA 64 33 53.9 35.0 85.0 2.2 3.7 5.9 5.3 1.2 1.8 1.6 0.3 22.9 2023-24 MIA 60 34 49.9 41.4 85.8 1.8 3.5 5.3 5.0 1.1 1.3 1.7 0.3 20.8 2024-25 * All Teams 26 31 54.2 35.1 80.5 2.2 3.0 5.1 4.8 0.9 1.1 1.2 0.4 17.3 2024-25 * MIA 25 31 54.0 36.1 80.1 2.2 3.0 5.2 4.8 0.9 1.1 1.2 0.4 17.0 2024-25 * GOS 1 29 58.3 0.0 84.6 1.0 1.0 2.0 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 25.0 Total 840 33 47.2 33.0 84.2 1.6 3.7 5.3 4.3 1.4 1.6 1.6 0.4 18.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.