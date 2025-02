Andre Iguodala pour toujours dans l’histoire des Warriors

Les Warriors avaient mis les petits plats dans les grands pour célébrer l’une des pierres centrales de leur dynastie, Andre Iguodala.

En présence de Klay Thompson de passage avec les Mavericks, mais aussi de nombreux anciens coéquipiers (Festus Ezeli, Shaun Livingston, Mo Speights, Leandro Barbosa…), de légendes de Golden State (Rick Barry) et des amis et membres de la famille de l’ancien joueur, les Warriors ont célébré leur homme à tout à faire pendant une cérémonie d’une trentaine de minutes axée autour de deux thèmes principaux : le sacrifice d’Andre Iguodala d’accepter de devenir 6e homme et Stephen Curry.

Un destin lié à Stephen Curry

Ces deux thèmes sont inextricablement liés. Sans Stephen Curry, Iguodala n’aurait surement pas fait ce sacrifice que lui avait demandé Steve Kerr à son arrivée. C’est d’ailleurs en couvrant son ancien coéquipier de louanges qu’Iggy a terminé son discours. Peu étonnant pour celui qui défend et soutient Stephen Curry dès qu’il le peut.

« Rien de tout ça n’aurait pu arriver sans toi. Tu as changé le basket pour toujours, et je vais continuer à le répéter jusqu’à ma mort, » dit Andre Iguodala, sous l’ovation du public. « Aujourd’hui marque le début de l’hommage à Stephen Curry ! »

L’ancien ailier des Warriors, quadruple champion, MVP des Finals 2015, All-Star, et champion olympique, n’a pas tort : Golden State a construit ce succès en pariant sur le poignet et les chevilles élastiques de Stephen Curry, et Andre Iguodala a été un des premiers à saisir la vision des Warriors.

Le souvenir de ce Game 6 à Denver

Car avant d’arriver à Golden State, Andre Iguodala avait été le témoin privilégié de ce que le monde entier allait voir pendant des années. Lors des playoffs 2013, il avait été l’adversaire des Warriors avec des Nuggets, tête de série numéro trois. Et Golden State avait créé la surprise en sortant Denver lors du Game 6 à l’Oracle Arena.

« Tu as sprinté depuis l’autre côté du terrain pour me trouver, » se rappelait Stephen Curry. « Je pouvais comprendre que tu avais vu quelque chose en nous. Et quelque mois plus tard, tu as été le premier à nous choisir. Ça nous a donné tellement de confiance. »

Bob Myers, ancien GM des Warriors, a tenu pendant son discours à donner sa version du recrutement de l’ailier cet été-là. « Nous voulions Dwight Howard mais nous n’avions pas réussi à le convaincre de nous rejoindre, tu étais notre deuxième choix, » se marre-t-il. « Quelques minutes après le début de notre réunion, tu nous as arrêtés pour nous dire : ‘Stop, je viens chez vous, j’ai déjà pris ma décision, vous avez juste à trouver le moyen de libérer assez d’argent dans votre salary cap’. »

Les Warriors voulaient leur Manu Ginobili

Le sacrifice ultime n’est pas arrivé immédiatement. Il a fallu attendre un an et l’arrivée de Steve Kerr pour voir Andre Iguodala accepter un rôle de sixième homme. Une demande osée pour un entraineur rookie mais qui avait une vision. « Si on arrive à transformer Andre (Iguodala) en Manu Ginobili, ce serait fantastique pour notre équipe. »

Avant la rencontre, Steve Kerr expliquait toutefois « que c’est compliqué de convaincre une star que le sacrifice demandé pour le bien de l’équipe peut également bénéficier au joueur en question. »

Iguodala a pu faire ce sacrifice car il partageait la même vision que les dirigeants de Golden State. Il savait que Curry, Klay Thompson et Draymond Green avaient quelque chose de spécial.

« Quand je suis arrivé ici après neuf saisons dans la ligue, j’ai eu l’opportunité de devenir un mentor pour eux. Et c’est rare dans le sport de haut niveau de voir un joueur au sommet de sa carrière décider de faire place à des jeunes prometteurs, » confiait Andre Iguodala avant la rencontre contre Dallas. « Mais ce n’était pas une décision difficile à prendre tant Steph, Klay et Draymond ont rendu cette situation unique. »

Iguodala a embrassé ce rôle de mentor, de « babysitter », comme le décrivait souvent Steve Kerr. Pas seulement pour le trio de futurs Hall of Famers mais pour tous les jeunes Warriors qui ont suivi, comme Harrison Barnes, Andrew Wiggins, Jonathan Kuminga, Kevon Looney…

Pour Stephen Curry, il s’agissait dimanche soir d’honorer « un joueur qui a changé toute une franchise, et qui a appris comment gagner à toute une génération de coéquipiers. Tu as sacrifié ton ego pour atteindre l’excellence, et c’est devenu la définition de notre culture. »

MVP des Finals en sortie de banc

Ce sacrifice est arrivé avec la reconnaissance ultime, celui de non seulement remporter le titre, mais également recevoir le trophée de MVP des Finals 2015. « C’était la validation ultime de ce en quoi nous croyons, » lance Steve Kerr.

« Je savais qu’en faisant ce sacrifice, je plaçais l’équipe avant mes ambitions personnelles parce que ça voulait dire qu’on avait une plus grande chance de gagner, » confirme Andre Iguodala. « Et aujourd’hui gagner dépasse tous les statistiques et prix individuels que vous pouvez recevoir. »

Avant de prendre la parole, Andre Iguodala a été félicité par toute la communauté NBA à travers un montage vidéo. De Luke Walton, Richard Jefferson et Channing Frye, tous sortis de la même université que lui, en passant par Jrue Holiday et Evan Turner qu’il avait pris sous son aile à Philadelphie, mais également Erik Spoelstra, Chris Paul, James Harden, et ses anciens coéquipiers à Golden State, Harrison Barnes, Kevin Durant et Jordan Poole.

Andre Iguodala a décidé de faire un dernier sacrifice. Il n’a pas parlé de lui ou de sa carrière, préférant mettre en lumière six personnes, aux côtés de Stephen Curry, qui aident la franchise de Golden State à être l’une des plus respectées de la ligue. Eric Housen, l’intendant, Raymond Ridder, qui dirige les relations avec la presse, David Kelley, ancien avocat de Golden State, Amanda Chin, directrice marketing, Nanea McGuigan, en liaison avec les joueurs, et Rick Welts, ancien président de Golden State et Hall Of Famer.

Il a comparé chacun d’entre eux à un athlète de haut niveau, qui comme lui, comme Stephen Curry et consort, n’ont qu’un objectif : aider les Warriors à gagner.

« C’est dans l’ADN de chaque personne et c’est quelque chose qui s’est installé durablement dans la fabrique de la franchise à tous les niveaux et dans tous les départements, » explique-t-il. « Que ce soit Joe (Lacob, le propriétaire), qui est super compétitif, Steve Kerr qui a gagné je ne sais combien de titres NBA dans sa carrière, Bob Myers, Rick Welts, qui a inventé le concept du All-Star Weekend et qui a aidé la NBA à devenir mondiale. Il y avait des « winners » à tous les niveaux de la franchise et c’est quelque chose qui est contagieux. »

Pour toutes ces raisons, Andre Iguodala a rejoint les Warriors à l’été 2013. Il voulait aider Stephen Curry et Golden State à réaliser tout leur potentiel. Douze années et quatre titres plus tard, Iggy a désormais été immortalisé dans l’histoire des Warriors. Très exactement 577 joueurs ont porté ce maillot, et seulement sept ont eu l’honneur de voir leur numéro retiré.

Propos recueillis à San Francisco.