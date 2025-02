Audiences : l’un des All-Star Game les moins regardés de l’histoire !

Tout le monde se demandait si le nouveau format adopté allait « sauver » le All-Star Game. Réponse : non, au moins sur le plan télévisuel. L’audience du match de dimanche soir, retransmis sur TNT, TBS et TruTV, a baissé de 13% par rapport à l’année dernière selon Front Office Sports.

Un peu plus de 4.7 millions de personnes ont regardé le match des étoiles, où LeBron James, Giannis Antetokounmpo et Anthony Edwards manquaient à l’appel, contre près de 5.4 millions en 2024. Il s’agit de la deuxième audience la plus faible du All-Star Game au cours des 25 dernières années.

Les trois années précédentes figurent toutes parmi les plus faibles et sont les seules à avoir attiré moins de 6 millions de téléspectateurs. Le match de 2023 a attiré environ 4.6 millions de téléspectateurs.

On reste ainsi très loin des envolées audiovisuelles du début des années 2000, dont l’édition 2002 du All-Star Game qui avait attiré 13 millions de personnes – plus du double de l’audience de cette année donc – pour voir le retour de Michael Jordan dans ce contexte et le passage mouvementé de Kobe Bryant dans sa ville natale de Philadelphie.

La Grande Ligue enregistre ainsi un nouveau score inquiétant pour ce qui a longtemps été l’un des rendez-vous phares d’une saison régulière. Ce camouflet intervient alors que la NBA, en s’appuyant notamment sur Stephen Curry, a pris un nouveau virage dans l’innovation, quitte à dénaturer un peu plus l’événement. Ce changement de formule avait été largement décrié par de nombreux acteurs majeurs du championnat.