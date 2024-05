On pouvait craindre le pire étant donné le spectacle global de ce All-Star Game 2024, pour les audiences TV, mais la NBA annonce qu’elle a au contraire enregistré une jolie hausse par rapport à l’année dernière !

En cumulant les différents canaux disponibles sur les télévisions américaines qui diffusaient le match (TNT, TBS, truTV mais également B/R Sports), la ligue peut ainsi annoncer 11.6 millions de téléspectateurs uniques devant l’évènement, une hausse de 20% par rapport à l’an passé. Et une moyenne de 5.5 millions de spectateurs devant leur petit écran, sur l’ensemble de la rencontre, une hausse de 14% par rapport à l’édition 2023.

Néanmoins, il faut rappeler que l’audience du match des étoiles 2023 fut la pire de l’histoire, avec seulement 4.6 millions de téléspectateurs en moyenne devant leur écran.

Cette édition 2024, malgré donc ce rebond, représente donc le deuxième plus faible audimat jamais enregistré. On est ainsi très loin des 13.1 millions de téléspectateurs présents en moyenne devant l’édition 2002, mais aussi de la période pré-Covid, le All-Star Game attirant encore plus de 7 millions de téléspectateurs jusqu’en 2020.