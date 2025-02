Programme du soir | Double affiche : Celtics – Knicks à 19h00, Warriors – Mavericks à 21h30

À 23h00, les Pacers reçoivent les Clippers alors que les Bucks font face au Heat un peu plus tard (00h00). À suivre aussi la rencontre entre les Cavaliers et les Grizzlies (01h00) puis celle entre les Wolves de Rudy Gobert et le Thunder qui clôture la nuit, à partir de 03h30.

Programme complet

19h00 | Boston – New York (beIN Sports 1)

21h30 | Golden State – Dallas (beIN Sports 1)

23h00 | Indiana – LA Clippers

00h00 | Atlanta – Detroit

00h00 | Orlando – Washington

00h00 | Toronto – Phoenix (beIN Sports Max 4)

00h00 | Milwaukee – Miami

01h00 | New Orleans – San Antonio

01h00 | Cleveland – Memphis

03h30 | Minnesota – Oklahoma City