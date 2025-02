Les Warriors s’éclatent avec leur cinq « very small ball »

Globalement, la greffe Jimmy Butler a pris chez les Warriors, et l’agressivité vers le cercle de l’arrière All-Star change en profondeur le jeu d’une formation habituée à créer de l’espace par le mouvement. Ce recrutement a évidemment contraint Steve Kerr à revoir ses plans, et le coach de Golden State a semble-t-il trouvé un cinq hyper performant comme le prouve la large victoire à Sacramento.

Sur le papier, il rappelle les « cinq de la mort » des plus belles années avec aucun pivot de métier, et il se compose de Stephen Curry, Brandin Podziemski, Jimmy Butler, Draymond Green et Moses Moody. C’est Buddy Hield qui fait les frais de ce changement, et malgré l’absence d’un joueur à 2m00 et plus, ça fonctionne !

Moins de centimètres, mais plus de neurones

« Je nous vois rester avec ce cinq, et je l’espère, car on a utilisé un millions de cinq différents cette saison » rappelle Kerr, qui a utilisé 33 cinq de départ différents en 56 matches ! « Ce serait bien de se fixer sur ce cinq pour le reste de la saison, et de maintenir une continuité. »

Face à des Kings plus athlétiques et plus grands, les Warriors ont compensé par leur défense collective, du mouvement et de l’adresse. Même s’ils perdent la bataille du rebond (39 à 35), ce n’est pas significatif, et surtout ça n’a pas pesé sur l’issue du match. « Ce qui nous manque en taille, on le compense avec de l’intelligence de jeu » estime Podziemski. « Ce qui nous manque en taille, on le compense avec nos qualités individuelles. Les joueurs se complètent chacun vraiment bien. »

Des créateurs pour soulager Stephen Curry

A l’arrivée, les Warriors s’imposent de 26 points à Sacramento, et la marque est parfaitement répartie avec cinq joueurs à 17 points et plus, dont Podziemski, que Kerr apprécie beaucoup depuis son retour de blessure.

« J’aime sa créativité et sa capacité à gérer la possession pour permettre à Steph de jouer sans ballon » analyse le coach de Golden State. « Brandin et Jimmy ont aussi une super connexion, et ça se voit. En les faisant débuter, ils peuvent jouer davantage de minutes ensemble. »