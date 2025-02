Scoot Henderson laisse sa place à Julian Strawther pour le « Rising Stars »

Encore du changement dans les effectifs du « Castrol Rising Stars » 2025. Après Victor Wembanyama, Brandon Miller, Jared McCain, Dereck Lively II et Cason Wallace, c’est désormais Scoot Henderson qui ne pourra pas honorer sa sélection pour le match de vendredi entre les meilleurs jeunes, à cause d’une blessure à la cheville.

Par conséquent, c’est Julian Strawther qui prend sa place dans la « Team Mitch Richmond ».

L’arrière des Nuggets, qui tourne à 9.6 points, 2.2 rebonds et 1.4 passe de moyenne cette saison (à 44% au shoot, dont 36% à 3-points), retrouvera notamment Bilal Coulibaly et les jumeaux Thompson au sein de cette équipe. Drafté en 2023 (29e position), il n’a raté aucun match jusqu’à présent et est carrément devenu titulaire avec Denver en l’absence de Russell Westbrook.

En plus de Julian Strawther, on rappelle que Ausar Thompson, Brandin Podziemski, Anthony Black, Toumani Camara et Ryan Dunn ont également été choisis comme suppléants pour ce « Castrol Rising Stars » 2025. À noter que l’équipe qui remportera le mini-tournoi du vendredi soir aura l’occasion de rejouer le dimanche soir contre les trois équipes du All-Star Game, dans le nouveau format du match des étoiles.

Julian Strawther Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 DEN 50 11 36.9 29.7 71.0 0.1 1.1 1.2 0.9 1.1 0.3 0.5 0.1 4.5 2024-25 DEN 54 23 43.5 36.2 82.7 0.3 1.9 2.2 1.4 2.4 0.7 0.9 0.3 9.6 Total 104 17 41.3 33.8 79.2 0.2 1.5 1.8 1.2 1.8 0.5 0.7 0.2 7.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.