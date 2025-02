Rising Stars | Zaccharie Risacher et Alex Sarr coéquipiers

Sans Victor Wembanyama, absent car déjà au All-Star Game, la France sera représentée par Zaccharie Risacher, Alex Sarr et Bilal Coulibaly lors du « Castrol Rising Stars », ce traditionnel match des meilleurs jeunes.

Le vendredi 14 février, Zaccharie Risacher et Alex Sarr, les deux premiers choix de la dernière Draft, seront d’ailleurs coéquipiers dans la « Team Tim Hardaway », alors que la composition des effectifs a été dévoilée.

Quant à Bilal Coulibaly, il se retrouve dans la « Team Mitch Richmond » en compagnie des jumeaux Thompson, Amen et Ausar, ainsi que des Francophones Toumani Camara et Yves Missi.

Dans la « Team Chris Mullin », on trouvera entre autres Stephon Castle et Zach Edey, alors que Reed Sheppard et Mac McClung composeront eux la « Team Jeremy Lin ».

Pour rappel, les quatre équipes de ce « Castrol Rising Stars » s’affronteront d’abord dans deux demi-finales, avant qu’une finale ne détermine le champion. Ce champion défiera ensuite les trois équipes de All-Stars, le dimanche 16 février.

LES EFFECTIFS DU RISING STARS

Team Chris Mullin :

Stephon Castle, Ryan Dunn, Zach Edey, Keyonte George, Trayce Jackson-Davis, Dalton Knecht, Jaylen Wells

Team Mitch Richmond :

Toumani Camara, Bub Carrington, Bilal Coulibaly, Scoot Henderson, Yves Missi, Amen Thompson, Ausar Thompson

Team Tim Hardaway :

Anthony Black, Tristan da Silva, Gradey Dick, Jaime Jaquez Jr, Zaccharie Risacher, Alex Sarr, Cason Wallace

Team Jeremy Lin :

JD Davison, Mac McClung, Bryce McGowens, Leonard Miller, Dink Pate, Reed Sheppard, Pat Spencer