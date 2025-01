Quatre Français invités au « Castrol Rising Stars »

Victor Wembanyama, Bilal Coulibaly, Zaccharie Risacher et Alex Sarr. Les quatre Français ont tous été invités au « Castrol Rising Stars », le nouveau nom du « Rising Stars Challenge ».

Ils font ainsi partie des 10 rookies et 11 sophomores appelés pour cette compétition entre jeunes joueurs, une Draft allant former trois équipes de sept joueurs, la quatrième équipe étant composée de joueurs de G-League dont Mac McClung, le double vainqueur du concours de dunks, ou Reed Sheppard.

Les quatre équipes s’affronteront le 14 février lors de deux demi-finales, avant qu’une finale ne détermine le champion. En sachant que l’équipe championne défiera ensuite les trois équipes de All-Stars, le 16 février…

Des blessés sur la liste

La NBA note d’ailleurs qu’un joueur choisi pour le « Castrol Rising Stars » et le All-Star Game ne disputera que le second, et on pense à Victor Wembanyama, qui a de bonnes chances de faire partie de 24 All-Stars cette saison.

Parmi les absents notables de la liste pour le « Castrol Rising Stars », il y a Kel’el Ware, désormais le favori des bookmakers pour le titre de « Rookie de l’année ». Mais comme Jared McCain est appelé et qu’il est pourtant à l’infirmerie, il y a de bonnes chances que l’intérieur du Heat soit finalement convoqué en tant que suppléant.

Il y aura aussi des remplaçants à trouver pour Dereck Lively II et Brandon Miller chez les sophomores.