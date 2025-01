Mac McClung défendra son (double) titre au Slam Dunk Contest

On s’en doutait mais on connait donc le plateau du prochain Slam Dunk Contest. Car après les invitations acceptées par Stephon Castle, Matas Buzelis et Andre Jackson Jr., ESPN nous apprend désormais que Mac McClung logiquement a accepté de défendre son (double) titre de champion lors du concours de dunks !

Un plateau sans superstar donc, puisque le tenant du titre n’est donc qu’un joueur de G-League, qui a disputé quatre petits matchs au sein de la Grande Ligue. Quant à ses adversaires, il s’agit de deux rookies et d’un sophomore…

Un signe clair de la baisse d’importance progressive du Slam Dunk Contest, qui se tiendra le 15 février prochain au Chase Center de San Francisco, en particulier auprès des stars de la ligue. Il faut dire que la performance de Jaylen Brown l’an passé n’a pas dû convaincre grand monde de relever le défi.

Mac McClung va en tout cas tenter de devenir le premier à décrocher trois titres consécutifs dans l’histoire du concours de dunks, Nate Robinson ayant de son côté remporté trois fois l’épreuve, mais pas d’affilée.