Luka Doncic : « LeBron voit le jeu différemment de beaucoup de joueurs »

Sous les yeux de Dirk Nowitzki, Luka Doncic a effectué ses grands débuts sous les couleurs des Lakers. Pour l’événement, la direction avait posé des T-Shirts floqués du 77 sur chaque siège, et le Slovène ne pouvait imaginer meilleure entame avec une victoire facile face au Jazz.

« J’étais un peu nerveux » reconnaît-il, alors que les Lakers avaient décidé de le présenter en dernier. « Je ne me souviens pas de la dernière fois où j’avais été aussi nerveux avant une rencontre. Mais une fois sur le terrain, ce n’était que du plaisir, et c’était génial de jouer. Tous ces encouragements étaient incroyables. C’était mon moment préféré, avec le fait de rejouer. »

Touché par la présence de Dirk Nowitzki

Parmi les spectateurs, il y avait son papa Sasa, mais aussi Dirk Nowitzki, et ça l’a beaucoup touché. « Le fait qu’il soit là, c’est un ami proche, un super mentor… J’ai vraiment, mais vraiment beaucoup apprécié ».

On l’oublie, mais c’était le premier match de Luka Doncic en 2025, et on a bien cru que ça n’allait durer que quelques minutes… En premier quart-temps, il a rejoint le banc pour recevoir ses soins sur son mollet. Rien de méchant puisqu’il reviendra par la suite pour finir avec 14 points, 5 rebonds et 4 passes en 24 minutes.

Comme Mark Williams n’est finalement pas venu, Luka Doncic s’est servi de Jaxson Hayes pour lancer quelques alley-oop. De quoi enthousiasmer Austin Reaves, ravi de jouer aux côtés deux créateurs de génie, Luka Doncic et LeBron James.

Le plein de créateurs

« Cela peut devenir une chose magnifique, cette façon avec laquelle nous pouvons manipuler le jeu sur le plan offensif et obtenir ce que nous voulons à chaque possession », explique l’arrière des Lakers. « Luka est l’un des meilleurs passeurs du monde… et son intelligence de jeu élevée s’associe à des éléments qui s’accordent parfaitement. Doncic et LeBron peuvent shooter, passer et jouer comme il faut. »

Et justement, qu’a pensé Luka Doncic de cette première aux côtés de LeBron James ? « Comme je l’ai dit, c’est unique. Le fait qu’il me dise de rester moi-même, ça m’a donné beaucoup de confiance. Après ce discours, j’ai eu des frissons. Je suis juste heureux de faire partie de cette équipe. LeBron voit le jeu différemment de beaucoup de joueurs. Son QI basket est incroyable. Avoir deux joueurs comme ça sur le terrain va énormément aider toute l’équipe. »