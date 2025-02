Le père de Luka Doncic démolit la direction des Mavericks

Alors que qu’il se murmure que les Mavericks ont échangé Luka Doncic en raison de son comportement et de son incapacité à être en forme, son père est monté au créneau pour défendre son fiston. Il faut dire que l’intéressé n’était pas au courant que ses dirigeants cherchaient à s’en débarrasser, et il a été aussi surpris que choqué par la manière de faire.

« Avec cet échange, l’hypocrisie (des Mavericks) me blesse personnellement. Je pense que Luka ne méritait absolument pas cela. Je sais qu’il a fait beaucoup de sacrifices. Je sais que Luka respectait vraiment Dallas » s’est confié Sasa Doncic. « Il respectait toute la ville, il aidait les enfants et ce n’était pas un problème pour lui d’aller dans les hôpitaux et de participer à des événements caritatifs. La saison dernière, il a joué 100 matches à raison de 40 minutes par match, en étant constamment pris à deux… Je trouve que c’est vraiment injuste de la part de certaines personnes de Dallas. »

« Une motivation supplémentaire »

C’est évidemment Nico Harrison qui est visé par ces critiques. D’ailleurs, des fans se sont rendus devant le parvis de la salle pour demander la tête du GM des Mavericks. Papa Doncic l’assure, son fils restera le même aux Lakers, et « il continuera à faire ce qu’il sait faire le mieux. Il va rendre ses coéquipiers encore meilleurs. C’est une motivation supplémentaire pour lui, surtout au regard de sa préparation et de sa condition physique. »

A priori, il faudra attendre le 10 février pour voir Doncic sous les couleurs des Lakers, et ce sera pour la réception du Jazz. « Grosso modo, sa blessure est partie et il s’entraîne. Tout va se passer comme prévu, et tout va bien se passer. C’est une ville incroyable, et il y sera phénoménal. Il y a une incroyable culture du basket. on sait que les Lakers ont eu Magic, Kobe, Shaquille, Jabbar… Beaucoup de superstars, et il n’y a que du positif !