Les Clippers et les Cavaliers viseraient Ben Simmons

Après la « trade deadline« , la NBA va s’enflammer un peu pour le marché des « buyout ». Derrière ce terme se cachent les joueurs qui vont être coupés, et donc devenir « free agent » pour la fin de saison. Chaque année, il y a de belles prises à faire, et cette année, Ben Simmons pourrait être l’un des joueurs les plus courtisés.

ESPN révèle en effet que les Nets sont en discussion avec son agent pour le couper. L’ancien All-Star est dans sa dernière année de contrat, et il ne sera pas prolongé à la fin de la saison. Les deux parties pourraient donc rapidement s’entendre sur une rupture à l’amiable, et ESPN précise que deux formations sont sur sa piste : les Clippers et les Cavaliers.

À Inglewood, la formation de Tyronn Lue s’est séparé de trois joueurs (Kevin Porter Jr, Terance Mann et Bones Hyland) pour deux arrivées, Bogdan Bogdanovic et Marjon Beauchamp. Il y a donc une place dans l’effectif, et Ben Simmons pourrait apporter sa défense et sa polyvalence pour faire le liant entre James Harden et Kawhi Leonard.

Côté Cleveland, on a récupéré De’Andre Hunter, et il y a aussi une place dans l’effectif après les départs de Georges Niang et Caris LeVert.

Ben Simmons Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 PHL 81 34 54.5 0.0 56.0 1.8 6.3 8.1 8.2 2.6 1.7 3.4 0.9 15.8 2018-19 PHL 79 34 56.3 0.0 60.0 2.2 6.6 8.8 7.7 2.6 1.4 3.5 0.8 16.9 2019-20 PHL 57 35 58.0 28.6 62.1 2.0 5.8 7.8 8.0 3.3 2.1 3.5 0.6 16.4 2020-21 PHL 58 32 55.7 30.0 61.3 1.6 5.6 7.2 6.9 2.9 1.6 3.0 0.6 14.3 2022-23 BRK 42 26 56.6 0.0 43.9 1.0 5.3 6.3 6.1 3.3 1.3 2.3 0.6 6.9 2023-24 BRK 15 24 58.1 0.0 40.0 2.1 5.9 7.9 5.7 2.4 0.8 1.8 0.6 6.1 2024-25 BRK 33 25 54.7 0.0 69.2 0.9 4.3 5.2 6.9 2.5 0.8 2.7 0.5 6.2 Total 364 32 56.0 13.9 59.1 1.7 5.9 7.6 7.4 2.8 1.5 3.1 0.7 13.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.