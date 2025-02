Rumeurs, échanges… Suivez en direct la fin du marché des transferts sur Basket USA

Alors que les dernières « trade deadline » avaient été plutôt calmes, la version 2025 a offert quelques derniers jours complètement fous. Évidemment, c’est l’échange entre Luka Doncic et Anthony Davis qui a le plus marqué les esprits, mais Jimmy Butler ou Brandon Ingram ont aussi fait leurs valises ces dernières heures…

Est-ce que le plus gros est passé, ou est-ce qu’on va assister à un final en apothéose ? Réponse à 21h00 !

TRANSACTIONS

San Antonio : Patrick Baldwin Jr.

Miami : Davion Mitchell

Toronto : PJ Tucker, un deuxième tour de Draft

Philadelphie : Jared Butler, quatre deuxième tour de Draft

Washington : Reggie Jackson, un premier tour de Draft

LA Lakers : Mark Williams

Charlotte : Dalton Knecht, Cam Reddish, un premier tour de Draft et un « swap »

Toronto : Brandon Ingram

New Orleans : Bruce Brown, Kelly Olynyk, un premier tour de Draft et un deuxième tour de Draft

Golden State : Jimmy Butler

Miami : Andrew Wiggins, PJ Tucker, Kyle Anderson, un premier tour de Draft

Utah : Dennis Schröder

Detroit : Lindy Waters III, Josh Richardson, un deuxième tour de Draft

Milwaukee : Kyle Kuzma, Jericho Sims, Patrick Baldwin Jr. et un deuxième tour de Draft

Washington : Khris Middleton, AJ Johnson, un 1er TDD (swap)

New York : Delon Wright

Oklahoma City : Daniel Theis

Philadelphie : Quentin Grimes et un deuxième tour de Draft

Dallas : Caleb Martin

Sacramento : Jonas Valanciunas

Washington : Sidy Cissoko, deux deuxième tour de Draft

San Antonio : De’Aaron Fox, Jordan McLaughlin

Chicago : Kevin Huerter, Tre Jones, Zach Collins, un premier tour de Draft

Sacramento : Zach LaVine, Sidy Cissoko, trois premier tour et trois second tour de Draft

Dallas : Anthony Davis, Max Christie, un premier tour de Draft

LA Lakers : Luka Doncic, Maxi Kleber, Markieff Morris

Utah : Jalen Hood-Schifino, deux deuxième tour de Draft

LA Clippers : Drew Eubanks, Patty Mills

Utah : Mo Bamba, PJ Tucker, un deuxième tour de Draft

RUMEURS

– Plusieurs équipes tenteraient de mettre la main sur Kevin Durant, qui a failli quitter les Suns…

– Les Cavaliers pourraient échanger Caris LeVert afin de mettre la main sur De’Andre Hunter

– Les Grizzlies tentent toujours d’échanger Marcus Smart pour s’offrir de la flexibilité financière

– Plusieurs équipes, dont le Magic, auraient contacté les Bulls au sujet de Coby White

– Maintenant que Jericho Sims a été échangé, les Knicks ne devraient plus bouger, et garder Mitchell Robinson

– Les Lakers seraient toujours en quête de création et de shoot pour consolider leur effectif

– Les Warriors n’auraient pas non plus fini et tenteraient de recruter un pivot shooteur comme Nikola Vucevic…