Bogdan Bogdanovic file chez les Clippers

Les Hawks continuent de dégraisser puisque, juste après avoir lâché De’Andre Hunter aux Cavaliers, voilà que ESPN nous révèle qu’ils se séparent de Bogdan Bogdanovic. Celui-ci atterrit chez les Clippers en compagnie de trois futurs deuxième tour de Draft, tandis que Terance Mann et Bones Hyland font le chemin inverse.

Même s’il n’est pas forcément au mieux cette saison (10.0 points à seulement 30% à 3-points), « Bogi » représente un renfort de poids et d’expérience pour Los Angeles sur les postes 2/3, en relais de Norman Powell et Kawhi Leonard. Sous contrat jusqu’en 2026 à 16-17 millions de dollars l’année, il évoluait en Géorgie depuis 2020, s’établissant comme l’un des meilleurs remplaçants de la ligue.

Pour lâcher Bogdan Bogdanovic et ses choix de Draft, Atlanta a donc de son côté exigé les présences de Terance Mann et Bones Hyland dans le « deal ». Pas forcément les plus utilisés par Tyronn Lue, mais des contrats moins lourds que celui du Serbe, alors que Terance Mann ne sera libre qu’en 2028 (à 15.5 millions de dollars annuels sur les trois prochaines saisons) et que Bones Hyland testera le marché dès cet été.

Dans la foulée, ESPN ajoute que Cody Zeller est lui aussi sacrifié par les Hawks. Il débarque ainsi chez les Rockets avec un futur deuxième tour de Draft (2028) qui appartenait… à Houston. De quoi continuer de faire des économies en passant sous la « luxury tax ».

Et pour être tout à fait complet, les Clippers coupent également les ponts avec Kevin Porter Jr, envoyé chez les Bucks en échange de MarJon Beauchamp, dévoile toujours ESPN.

Bogdan Bogdanovic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 SAC 78 28 44.6 39.2 84.0 0.4 2.5 2.9 3.3 2.2 0.9 1.6 0.2 11.8 2018-19 SAC 70 28 41.8 36.0 82.7 0.6 2.9 3.5 3.8 2.0 1.0 1.7 0.2 14.1 2019-20 SAC 61 29 44.0 37.2 74.1 0.4 3.0 3.4 3.4 2.2 1.0 1.7 0.2 15.1 2020-21 ATL 44 30 47.3 43.8 90.9 0.5 3.2 3.6 3.3 2.2 1.1 1.2 0.3 16.4 2021-22 ATL 63 29 43.1 36.8 84.3 0.5 3.5 4.0 3.1 2.1 1.1 1.1 0.2 15.1 2022-23 ATL 54 28 44.7 40.6 83.1 0.4 2.6 3.1 2.8 1.6 0.8 1.2 0.3 14.0 2023-24 ATL 79 30 42.8 37.4 92.1 0.7 2.8 3.4 3.1 2.3 1.2 1.4 0.3 16.9 2024-25 ATL 24 25 37.1 30.1 88.2 0.5 2.2 2.8 2.0 2.4 0.8 1.5 0.2 10.0 Total 473 29 43.5 38.0 84.5 0.5 2.9 3.4 3.2 2.1 1.0 1.4 0.3 14.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Terance Mann Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 LAC 41 9 46.8 35.0 66.7 0.2 1.1 1.3 1.3 1.1 0.3 0.4 0.1 2.4 2020-21 LAC 67 19 50.9 41.8 83.0 0.8 2.8 3.6 1.6 1.9 0.4 0.6 0.2 7.0 2021-22 LAC 81 29 48.4 36.5 78.0 1.3 4.0 5.2 2.6 2.2 0.7 1.0 0.3 10.8 2022-23 LAC 81 23 51.9 38.9 78.0 1.0 2.5 3.4 2.3 1.8 0.5 1.0 0.3 8.8 2023-24 LAC 75 25 51.5 34.8 83.2 1.2 2.2 3.4 1.6 1.9 0.6 0.6 0.2 8.8 2024-25 LAC 37 20 44.6 34.7 71.9 0.9 2.0 2.9 1.6 1.8 0.8 0.7 0.3 6.0 Total 382 22 49.8 37.1 78.9 1.0 2.6 3.6 1.9 1.9 0.5 0.8 0.2 8.0

Bones Hyland Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 DEN 69 19 40.3 36.6 85.6 0.2 2.5 2.7 2.8 2.2 0.6 1.2 0.3 10.1 2022-23 * All Teams 56 19 39.9 37.1 84.3 0.4 2.1 2.4 3.1 1.7 0.7 1.5 0.3 11.8 2022-23 * DEN 42 20 39.9 37.8 86.6 0.2 1.8 2.0 3.0 1.6 0.7 1.6 0.3 12.1 2022-23 * LAC 14 19 40.1 35.1 75.0 0.7 2.8 3.5 3.4 2.1 0.8 1.1 0.1 10.8 2023-24 LAC 37 15 38.6 32.6 78.3 0.1 1.4 1.5 2.5 1.4 0.7 1.2 0.1 6.9 2024-25 LAC 20 11 39.1 38.8 88.5 0.2 0.9 1.2 1.4 1.3 0.9 1.2 0.2 7.2 Total 182 17 39.8 36.4 84.8 0.2 2.0 2.2 2.7 1.8 0.7 1.3 0.2 9.7

