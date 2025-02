Le tandem De’Aaron Fox – Victor Wembanyama fait saliver tout San Antonio

Sèchement battus par les Grizzlies, les Spurs attendent désormais De’Aaron Fox, qui voulait rejoindre Victor Wembanyama à San Antonio. Même si certains ont des doutes sur l’association entre « Wemby » et l’ancien meneur des Kings (pas assez shooteur ?), chez les Spurs, on en salive d’avance…

« Même s’il y a beaucoup de discussions sur Victor, la chronologie, les victoires, le développement et l’évolution de tout ce qu’on a traversé, c’est parfois la ligue qui dicte la capacité et l’opportunité de ce qu’on peut faire » rappelle Mitch Johnson, le coach intérimaire de l’équipe. « En ajoutant un joueur comme De’Aaron Fox à des bases déjà solides, il y aura des avis et des attentes, sur ce que ça signifie, sur la chronologique que ça implique. On va se pencher sur tout ça, mais on n’hésite pas à ajouter des bons joueurs et voir ce que ça génère. »

C’est que les Spurs ont en effet réussi à attirer le meneur de jeu sans se séparer des éléments principaux de leur noyau, tout en conservant leurs meilleurs choix de Draft. Certes, il faudra prolonger De’Aaron Fox mais San Antonio a enfin un joueur capable de casser les lignes défensives sur son dribble, pour générer du chaos chez l’adversaire.

« C’est un joueur qui crée beaucoup de choses et qui perturbe énormément le plan de jeu adverse » rappelle ainsi Victor Wembanyama. « J’ai déjà joué pas mal de fois contre lui et c’est quelqu’un qu’on ne peut jamais oublier en défense, même une seconde, sinon il vous efface. Il est aussi très intéressant en défense. »

Harrison Barnes pour faire le lien

Pour Devin Vassell, la combinaison taille/vitesse de Victor Wembanyama et De’Aaron Fox sera forcément létale.

« Qui vous choisissez d’arrêter entre les deux ? » demande l’arrière. « Je pense qu’on va jouer beaucoup plus vite et qu’on va beaucoup partir en contre-attaque. Avec Fox à la mène, ça va nous ouvrir beaucoup de choses. Lui et Wemby sur le pick-and-roll ? Avec moi, (Julian) Champagnie et d’autres shooteurs autour. Ça va être une attaque enthousiasmante, alors qu’on pourra aussi mettre la pression en défense. Je sais qu’il aime défendre en tout-terrain et ça change le rythme du match. Il va forcément nous aider des deux côtés du terrain. »

Pour Chris Paul, ajouter un All-Star, « quelqu’un qui génère souvent des prises à deux » et qui apporte son « esprit de compétition » ne peut être qu’une bonne chose pour cette jeune équipe de San Antonio.

D’autant qu’avec Harrison Barnes, ils ont quelqu’un qui a longtemps évolué avec lui du côté de Sacramento.

« Son jeu parle pour lui. C’est un meneur d’élite, un joueur d’élite dans cette ligue, un scoreur dynamique. C’est une personne géniale, très attachée à sa famille, un gamin du Texas. Plus important encore, c’est quelqu’un avec de vraies valeurs. Et l’une des choses qui m’a le plus impressionné en arrivant à San Antonio, c’est que c’est le cas dans toute cette organisation, à tous les niveaux hiérarchiques. Donc il colle parfaitement à tout ça. »

De'Aaron Fox Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 SAC 73 28 41.2 30.7 72.3 0.5 2.3 2.8 4.4 2.2 1.0 2.4 0.3 11.6 2018-19 SAC 81 31 45.8 37.1 72.7 0.5 3.2 3.8 7.3 2.5 1.6 2.8 0.6 17.3 2019-20 SAC 51 32 48.0 29.2 70.5 0.7 3.2 3.8 6.8 2.8 1.5 3.1 0.5 21.1 2020-21 SAC 58 35 47.7 32.2 71.9 0.6 2.9 3.5 7.2 2.9 1.5 3.0 0.5 25.2 2021-22 SAC 59 35 47.3 29.7 75.0 0.4 3.5 3.9 5.6 2.9 1.2 2.8 0.4 23.2 2022-23 SAC 73 33 51.2 32.4 78.0 0.5 3.6 4.2 6.1 2.4 1.1 2.5 0.3 25.0 2023-24 SAC 74 36 46.5 36.9 73.8 0.9 3.7 4.6 5.6 2.6 2.0 2.6 0.4 26.6 2024-25 SAC 45 37 46.9 32.2 82.9 1.0 4.0 5.0 6.1 2.6 1.5 3.0 0.4 25.0 Total 514 33 47.1 33.3 74.4 0.6 3.3 3.9 6.1 2.6 1.4 2.7 0.4 21.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.