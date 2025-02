Mike Malone : « On ne va pas transférer Michael Porter Jr. ! »

Si Michael Porter Jr. avait cherché à se « vendre » à l’approche de la date limite des transferts, il ne l’aurait pas mieux fait. Face aux Pelicans, l’ailier des Nuggets a signé son meilleur match de la saison avec 36 points (12/22 aux tirs dont 7/12 à 3-points) et 6 rebonds.

Seulement à l’issue de cette rencontre remportée par Denver, et alors que la Grande Ligue digère encore l’échange entre Luka Doncic et Anthony Davis, Mike Malone, interrogé sur le fait d’avoir davantage échangé avec son joueur ces derniers temps, est formel : « Non, parce qu’on ne va pas transférer Michael Porter ! »

« Il n’est donc pas question pour moi d’en parler à qui que ce soit. Et s’il y a quelque chose qui se prépare, évidemment que Calvin Booth (le GM des Nuggets) me parlera et je suis sûr que nous communiquerons avec les joueurs, quels qu’ils soient. Mais Michael est un élément très important, il nous a aidés à gagner un titre », rappelle le coach en pensant à 2023, et en glissant un message subliminal aux dirigeants qui échangent des joueurs sans les prévenir…

Heureux à Denver

Il ajoute : « On va voir ce qui va se passer d’ici jeudi prochain, mais à ma connaissance, il n’y a pas eu de conversation donc je ne ressens pas le besoin de parler avec quelqu’un quand il n’y a rien. »

L’ailier, dont le nom apparaît régulièrement dans les rumeurs de transfert, est sur les bases de sa meilleure saison depuis sa blessure au dos qui l’avait privé de parquets durant la saison 2021/22. Comme ESPN le note, il est pourtant le seul joueur de l’effectif des Nuggets, parmi les hauts salaires, susceptible d’être échangé avant la date limite du 6 février.

« Tant que je serai ici, je vais être heureux, jouer dur, essayer d’être disponible et d’aider à gagner des matches. Et si le jour venu, ils voulaient m’échanger et prendre une autre direction, alors je serais heureux d’avoir une nouvelle opportunité. Mais ce n’est pas du tout quelque chose auquel je pense », se détache le joueur de 26 ans, également choqué par le transfert de Luka Doncic.

On rappelle que ce dernier est dans la troisième année d’une prolongation de contrat au maximum de cinq ans qu’il a signée en 2022. Il lui reste deux ans et près de 80 millions de dollars.

Michael Porter, Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 DEN 55 16 50.9 42.2 83.3 1.2 3.5 4.7 0.8 1.8 0.5 0.9 0.5 9.3 2020-21 DEN 61 31 54.2 44.5 79.1 1.5 5.8 7.3 1.1 2.1 0.7 1.3 0.9 19.0 2021-22 DEN 9 30 35.9 20.8 55.6 1.0 5.6 6.6 1.9 1.8 1.1 1.3 0.2 9.9 2022-23 DEN 62 29 48.7 41.4 80.0 1.0 4.5 5.5 1.0 1.9 0.6 1.1 0.5 17.4 2023-24 DEN 81 32 48.4 39.7 83.6 1.3 5.7 7.0 1.5 1.8 0.5 1.1 0.7 16.7 2024-25 DEN 49 33 51.2 40.1 73.4 1.6 4.8 6.4 2.2 1.9 0.6 1.3 0.5 18.0 Total 317 29 50.1 40.9 79.1 1.3 4.9 6.3 1.3 1.9 0.6 1.1 0.6 16.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.