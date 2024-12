Michael Porter Jr. relativise les rumeurs de transfert

Les difficultés des Nuggets ont forcément activé la machine à rumeurs dans le Colorado. On a ainsi parlé d’une arrivée possible de Zach LaVine et de discussions internes au sujet de Michael Porter Jr, jugé transférable…

« C’est surtout beaucoup de bruit. Je ne sais pas d’où ça vient » assure Mike Malone. « On voit les trucs qui sortent, et on ne veut jamais que ça sorte. Mais j’ai parlé à Calvin (Booth, le GM), et il sent plutôt bien ce genre de trucs. Et quand ça arrive, il contacte les joueurs et leurs agents pour leur faire savoir ce qui est vrai ou pas. »

Et dans ce cas-là, l’entraîneur assure que c’est faux. Même si, comme « MPJ », on n’est pas obligé de le croire.

« Ils m’ont parlé de ça, en me disant que c’était juste du bruit. Qu’il n’y a rien de sérieux en cours et que si c’était le cas, ils me le feraient savoir. Ils m’ont dit qu’ils adoraient ce que je faisais, que je devais rester agressif, et qu’ils n’avaient pas envie de me transférer. Mais je sais aussi qu’ils ne me le diraient pas s’ils souhaitaient vraiment m’échanger » sourit ainsi l’ailier de 26 ans. « Mais oui, en tout cas, ils m’en ont parlé. »

De toute façon, avec toutes les blessures, critiques et problèmes connus par lui et sa famille depuis quelques années, Michael Porter Jr. a appris à relativiser les rumeurs de transfert.

« Quand des choses comme ça sortent, je ne le prends pas personnellement. On a des moments où on se dit qu’on aimerait rester mais moi, j’ai déjà traversé tellement de choses. Et ma famille aussi. J’ai vécu tellement de trucs que les rumeurs de transfert, je laisse ça à Dieu. Je ne stresse quasiment pas pour ça, parce que peu importe l’endroit où je finirai, ce sera le destin. J’adore être ici, j’adore jouer avec ces gars. Je pense qu’on a une chance de faire quelque chose de grand mais pour répondre à votre question, ce n’est absolument pas stressant pour moi ».

Michael Porter, Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 DEN 55 16 50.9 42.2 83.3 1.2 3.5 4.7 0.8 1.8 0.5 0.9 0.5 9.3 2020-21 DEN 61 31 54.2 44.5 79.1 1.5 5.8 7.3 1.1 2.1 0.7 1.3 0.9 19.0 2021-22 DEN 9 30 35.9 20.8 55.6 1.0 5.6 6.6 1.9 1.8 1.1 1.3 0.2 9.9 2022-23 DEN 62 29 48.7 41.4 80.0 1.0 4.5 5.5 1.0 1.9 0.6 1.1 0.5 17.4 2023-24 DEN 81 32 48.4 39.7 83.6 1.3 5.7 7.0 1.5 1.8 0.5 1.1 0.7 16.7 2024-25 DEN 25 35 51.3 38.7 68.3 1.6 5.5 7.1 2.8 2.2 0.9 1.3 0.4 18.4 Total 293 28 50.0 40.8 79.1 1.3 5.0 6.3 1.3 1.9 0.6 1.1 0.6 15.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.