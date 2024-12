Les Nuggets sur la piste de Zach LaVine ?

Après les Warriors avec Dennis Schröder, est-ce que les Nuggets seront les prochains à dégainer sur le marché des transferts ? C’est possible puisque The Athletic rapporte que la direction est à la recherche de sang neuf pour apporter un plus en attaque, et surtout un joueur capable de créer ses propres tirs. Plus que jamais, Denver dépend des grosses performances de Nikola Jokic, et les dirigeants lui chercheraient un nouveau Lieutenant.

Nos confrères rapportent un intérêt, voire des premières discussions, autour de Jordan Poole, Jordan Clarkson, De’Andre Hunter, Cam Johnson et Jonas Valanciunas. On le voit, il y a un peu de tout avec des arrières, un ailier et un pivot. Mais la piste la plus sérieuse pourrait mener à Zach LaVine ! Le joueur le sait, les Bulls cherchent à l’échanger depuis des mois, et Denver serait donc à l’affût.

Contractuellement, Zach LaVine possède encore deux années de contrat pour 89 millions de dollars, avec une « player option » à 49 millions de dollars pour 2026/27. C’est très lourd, et selon The Athletic, c’est Michael Porter Jr. qui pourrait faire ses valises et rejoindre Chicago en contrepartie. Déjà cet été, les Nuggets avaient étudié la venue de Paul George, et Porter Jr. était la monnaie d’échange envisagée.

LEXIQUE

Player option : possibilité pour un joueur d’activer (ou non) la dernière année de son contrat, afin de terminer son bail ou de devenir « free agent » avec un an d’avance.

Zach LaVine Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 MIN 77 25 42.2 34.1 84.2 0.4 2.4 2.8 3.6 2.1 0.7 2.5 0.1 10.1 2015-16 MIN 82 28 45.2 38.9 79.3 0.3 2.5 2.8 3.1 2.4 0.8 1.9 0.2 14.0 2016-17 MIN 47 37 45.9 38.7 83.6 0.4 3.0 3.4 3.0 2.2 0.9 1.8 0.2 18.9 2017-18 CHI 24 27 38.3 34.1 81.3 0.4 3.5 3.9 3.0 2.3 1.0 1.8 0.2 16.7 2018-19 CHI 63 35 46.7 37.4 83.2 0.6 4.0 4.7 4.5 2.2 1.0 3.4 0.4 23.7 2019-20 CHI 60 35 45.0 38.0 80.2 0.7 4.1 4.8 4.2 2.2 1.5 3.4 0.5 25.5 2020-21 CHI 58 35 50.7 41.9 84.9 0.6 4.4 5.0 4.9 2.4 0.8 3.5 0.5 27.4 2021-22 CHI 67 35 47.6 38.9 85.3 0.3 4.3 4.6 4.5 1.8 0.6 2.6 0.3 24.4 2022-23 CHI 77 36 48.5 37.5 84.8 0.5 3.9 4.5 4.2 2.1 0.9 2.5 0.2 24.8 2023-24 CHI 25 35 45.2 34.9 85.4 0.3 4.8 5.2 3.9 2.3 0.8 2.1 0.3 19.5 2024-25 CHI 23 33 50.1 42.8 80.0 0.2 4.2 4.4 4.2 1.8 0.9 2.9 0.3 21.7 Total 603 33 46.6 38.4 83.3 0.5 3.6 4.1 3.9 2.2 0.9 2.6 0.3 20.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.