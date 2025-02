La défense des Raptors confirme son renouveau

Après cinq victoires de suite, les Raptors avaient chuté contre les Bulls en encaissant 122 points. Mais leur défense, très bonne durant leur belle série, est revenue contre les Clippers. James Harden, Kawhi Leonard et les Californiens ont été limités à 108 points et le duo a seulement compilé 39 points à 13/38 au shoot, avec six ballons perdus.

« Ils ont fait un excellent travail en défense. C’est comme ça qu’ils ont gagné ce match », salue le second cité, ancien joueur de Toronto.

« Tout le monde sait de quoi Harden et Leonard sont capables. Il faut se concentrer sur ces gars-là », explique Ja’Kobe Walter. « On a regardé beaucoup de vidéos, on connaissait leurs habitudes et on a essayé, du mieux possible, de les écarter de ce qu’ils aiment faire. »

Le retour de Bruce Brown a aidé

Avec 105.7 points encaissés sur 100 possessions sur les dix derniers matches, les Raptors affichent tout simplement la meilleure défense de la ligue sur cette période ! Et ça paye puisqu’ils ont gagné huit rencontres – dont quatre en bloquant leur adversaire sous la barre des 100 points – depuis trois semaines.

« On commence vraiment à s’aider les uns les autres défensivement », insiste Ja’Kobe Walter. « On communique et plus on est concentré, plus la confiance arrive pendant les matches. Et on gagne en plus donc ça se répercute dans les résultats. »

Pour Gradey Dick, ce n’est pas un hasard si les Canadiens défendent mieux récemment. C’est la conséquence de la montée en puissance de Bruce Brown, qui a commencé sa saison dans les derniers jours de décembre 2024.

« Il y a eu tellement de changements dans notre groupe ces dernières semaines, avec des joueurs qui reviennent et ce sont des éléments importants », explique-t-il. « On n’a pas besoin de changer grand-chose, mais bien de jouer dur sur le parquet. »