Bientôt une Euroleague à 20 équipes ?

Comme la fameuse ligue européenne gérée par la NBA, tout en restant un projet assez flou, avance selon les derniers mots d’Adam Silver à Paris, l’Euroleague se doit de réagir. Elle a commencé à le faire via la prolongation de contrat avec IMG jusqu’en 2035/36.

« Ça apporte de la stabilité. C’est bon de savoir qu’on a du soutien et qu’on peut travailler main dans la main pour faire grandir le produit », avait alors déclaré Paulius Motiejunas, le patron de l’Euroleague.

Et « faire grandir le produit », d’après BasketNews, ce serait accueillir deux nouvelles équipes. L’Euroleague était passée d’une compétition de 16 à 18 équipes en 2019 et pourrait encore s’agrandir lors de la prochaine saison.

Face à la NBA, l’Euroleague place ses pions

Actuellement, il y a douze clubs permanents dans la compétition, et donc six places à décrocher par saison. Se retrouver à 20 clubs pourraient par conséquent ouvrir des portes, sur le long terme, à d’autres clubs et ainsi éviter qu’ils ne soient séduits par le projet d’Adam Silver et de la NBA…

L’arrivée de deux nouvelles équipes augmenterait aussi mécaniquement le calendrier, poussant peut-être les joueurs à ne plus être disponibles pour les fenêtres internationales de la FIBA de novembre et février.

Ce qui ne devrait pas arranger les relations entre l’Euroleague et la FIBA, surtout après avoir récemment entendu Jorge Garbajosa, patron de FIBA Europe, déclarer qu’il attendait la NBA en Europe.