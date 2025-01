En prolongeant avec IMG, l’Euroleague fixe ses positions face à la NBA

La NBA entendait-elle profiter de l’incertitude qui régnait depuis quelque temps en Euroleague en récupérant quelques clubs phares du Vieux Continent (Real Madrid ? Panathinaikos ?) pour sa propre ligue européenne ? C’est que l’accord entre l’Euroleague et le géant du marketing sportif IMG prenait fin en 2025/26, soit au moment où Adam Silver aurait aimé lancer sa propre ligue, en Europe et sans doute aussi au Moyen-Orient…

Sauf que Paulius Motiejunas a déjà négocié une prolongation de contrat avec IMG, jusqu’à la saison 2035/36.

« Ça apporte de la stabilité » explique le patron de l’Euroleague. « C’est bon de savoir qu’on a du soutien et qu’on peut travailler main dans la main pour faire grandir le produit. Dans ces temps incertains, ça continue de lier tout le monde. Et c’est un élément très important ».

Ce nouvel accord va sans aucun doute énormément compliquer la tâche de la NBA, si le but de celle-ci était bien de récupérer des clubs historiques du basket européen pour le lancement de sa propre ligue.

Certes, The Athletic révèle qu’il existe des clauses de sortie pour les clubs qui souhaitent rejoindre une ligue concurrente, qui ne sont pas soumises à des objectifs de revenus comme dans le contrat précédent, mais BasketNews rajoute qu’elles sont accompagnées de pénalités si elles sont utilisées par des clubs à titre individuel.

« Le lancement de nouvelles ligues, sur le marché européen en particulier, est un véritable défi, et on l’a vu avec le football lorsqu’est apparu le projet de la Super League », rappelle Adam Kelly, le patron d’IMG, qui aide l’Euroleague à faire fructifier ses droits de retransmission, ses partenariats et ses revenus dans les salles. « Les fans sont très exigeants en ce qui concerne le sport en Europe, et les marques établies détiennent une force et un pouvoir énormes. Et en ce qui concerne le basket européen, ces marques évoluent toutes au sein de l’Euroleague… La NBA sera confrontée à des difficultés considérables si elle tente de s’implanter dans cette région. »