Zaccharie Risacher (30 points) trop seul face aux Cavaliers

Après une toute petite période de doute, les Cavaliers ont vite repris leur marche en avant avec une 3e victoire de suite. Elle ne souffre d’aucune contestation puisque les joueurs de Kenny Atkinson s’imposent 137-115 face aux Hawks, désormais privés pour toute la saison de Jalen Johnson. C’est leur première victoire face aux Hawks cette saison.

Fraichement sélectionné au All-Star Game, Darius Garland a fêté cette deuxième étoile par un beau premier quart-temps. Après une entame poussive, le meneur de Cleveland épaule Ty Jerome pour signer un 13-2 et prendre le large (33-21). Côté Hawks, Risacher se démène, et avec De’Andre Hunter, ils se chargent de limiter la casse (39-29).

Le show Risacher

Après le show Garland, place au festival Risacher. Le Français sort le très grand jeu dans le deuxième quart-temps dans son style si chaloupé. Les Cavaliers ne trouvent pas de solution pour le freiner, au point que le jeune ailier des Hawks inscrit 12 points de suite pour ramener Atlanta sous la barre des 10 points (54-46). Comme Trae Young se réveille enfin, les Hawks maintiennent cet écart jusqu’à la pause (71-63).

Au retour des vestiaires, Zaccharie Risacher ne faiblit pas, mais il manque clairement de soutien. Trae Young est trop discret, et en face, Max Strus se réveille. Ses deux paniers primés de suite donnent 18 points après seulement quatre minutes (88-70). Donovan Mitchell lui emboîte le pas, et les Cavaliers se détachent franchement. Sur un « poster dunk », Evan Mobley leur donne 27 points d’avance, et les Hawks sont KO.

Le dernier quart-temps n’est qu’une formalité, avec Ty Jerome qui confirme qu’il est l’un des meilleurs remplaçants cette saison. On surveille Zaccharie Risacher dans sa quête d’un record personnel, mais à quatre minutes de la fin, les deux coaches sifflent le début du « garbage time ». L’occasion de voir Tristan Thompson sur le parquet, et l’épatant Jaylon Tyson pour une victoire finale 137-115.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Zaccharie Risacher proche de son record. On a longtemps cru que le rookie des Hawks allait battre son record personnel (33 points). Finalement, après son ultime lay-up à trois secondes de la fin, Zaccharie Risacher s’arrête à 30 points avec un superbe 10 sur 13 aux tirs. Son deuxième quart-temps, à 14 points, avait permis aux Hawks de recoller au score.

– Les All-Stars au rendez-vous. Les Cavaliers iront à San Francisco avec trois éléments, puisque Darius Garland et Evan Mobley accompagneront Donovan Mitchell. Les trois sont dans leurs standards habituels avec 26 points et 7 passes du meneur, 24 points et 6 passes de l’arrière, et enfin 16 points et 10 rebonds de l’intérieur.

– Les Hawks s’effondrent. Rien ne va plus à Atlanta qui subit une 7e défaite de rang. Neuvièmes, les partenaires de Trae Young sont talonnés par les Bulls, et ils voient revenir les Sixers sur eux.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.