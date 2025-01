Deni Avdija a répondu au défi physique des Bucks

« And his name is Deni Avdija ! » Si vous avez jeté un oeil et donc une oreille aux matchs des Blazers cette saison et que vous êtes fans de catch, vous avez dû entendre dans les enceintes du Moda Center la chanson phare du catcheur John Cena depuis le début de la saison. Et c’est en l’honneur des exploits de Deni Avdija que ce titre, devenu un mème de la culture Internet, résonne dans la salle des Blazers.

C’était en particulier mardi soir contre les Bucks, tant l’Israélien a su faire parler sa puissance vers le cercle alors que Milwaukee lui avait réservé un traitement de faveur.

Deni Avdija a ainsi été déterminant dans le succès de Portland 125-112, avec son record de la saison (30 points) et une foule de lay-ups malgré le contact. « John Cena était mon catcheur préféré dans mon enfance, donc dans les situations où je marque avec la faute, j’ai pensé à cette chanson et j’ai voulu qu’ils la passent dans la salle » s’est amusé en conférence de presse l’ancien joueur des Wizards, qui ajoute la mimique de Cena, « You can’t see me », main devant le visage. « C’est en quelque sorte ma nouvelle célébration après un ‘and one’. C’était mon idée pour amener une sorte d’énergie et de fun pour l’équipe. Maintenant, je vois tout le monde sur le banc faire pareil. C’était un petit truc que je pouvais ajouter à l’équipe pour nous rendre plus heureux et améliorer notre cohésion. »

Les défenses autoritaires, un « compliment » pour Avdija

Avec huit fautes provoquées et 7/9 aux lancers-francs, Deni Avdija a sorti les muscles, en particulier dans le troisième quart-temps avec 14 points pour permettre aux Blazers de prendre les commandes.

« Je vais être honnête avec vous, cela m’a fait sourire » a assuré Deni Advija à la radio des Blazers quant à la dureté physique que les Bucks ont tenté de lui imposer en début de match. « Quand quelqu’un me rentre dedans comme un joueur de foot US, cela veut dire beaucoup pour moi. Cela veut dire qu’ils s’étaient préparés pour jouer contre moi, à m’envoyer un message. Je peux faire des dégâts quand je pénètre vers le cercle, donc je le prends comme un compliment, très clairement. »

Dans le sillage de Deni Avdija, c’est tout Portland qui a monté d’un cran son intensité, pour l’un des plus beaux succès de la saison des Blazers. « Ils jouent avec beaucoup d’énergie et de variété en défense, et ils ont beaucoup de joueurs différents qui peuvent porter le ballon pour mettre la pression sur le cercle » a estimé Damian Lillard, de retour dans son ancienne salle. « Ils jouent simplement un style de jeu agressif. »

Un style auquel Milwaukee, pourtant sur une bonne lancée ces derniers matchs, n’a pas su réagir.

Cinq victoires sur les six derniers matchs pour les Blazers

« On a donné le ton d’entrée, pas seulement moi, mais tout le monde » a apprécié Deni Avdija. « On se le dit tout le temps, il faut envoyer un message, en jouant physique, en étant prêt à défendre. C’est ce que je fais en attaque, mais c’est la défense qui compte le plus. Vous devez être physique en défense, parce que cela se transmet ensuite en attaque. Cela en partie mon style de jeu et l’équipe se nourrit de cela, je suis content. Et tout le monde est agressif en ce moment, alors nous faisons de bons progrès. »

La franchise de l’Oregon reste sur cinq victoires sur ses six dernières rencontres, et a signé mardi son premier « sweep » des Bucks depuis la saison 2013/14, quand Giannis Antetokounmpo n’était alors qu’un frêle rookie sorti de nulle part. Malgré ses célébrations, il va devenir difficile de ne pas voir les prestations de Deni Advija.

L’ailier affiche des chiffres dignes d’un joueur majeur de la ligue sur les six derniers matchs : 20.8 points, 8.2 rebonds et 4.5 passes de moyenne.

Deni Avdija Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 WAS 54 23 41.7 31.5 64.4 0.4 4.4 4.9 1.2 2.6 0.6 0.6 0.3 6.3 2021-22 WAS 82 24 43.2 31.7 75.7 0.6 4.5 5.2 2.0 2.3 0.7 1.1 0.5 8.4 2022-23 WAS 76 27 43.7 29.7 73.9 1.0 5.4 6.4 2.8 2.8 0.9 1.6 0.4 9.2 2023-24 WAS 75 30 50.6 37.4 74.0 1.1 6.1 7.2 3.8 2.5 0.8 2.1 0.5 14.7 2024-25 POR 44 29 46.9 34.7 76.8 1.3 5.2 6.6 3.4 2.2 1.1 2.5 0.6 14.9 Total 331 27 45.9 33.0 74.4 0.9 5.2 6.1 2.7 2.5 0.8 1.5 0.5 10.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.