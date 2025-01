Les Blazers gâchent encore le retour de Damian Lillard

Les Blazers vont beaucoup mieux, et ils signent une cinquième victoire en six matches ! Cette fois, les joueurs de Chauncey Billups s’offrent le scalp des Bucks d’un certain Damian Lillard, dont c’était la deuxième visite à Portland. Comme l’an passé, il repart avec une défaite, et les Blazers ont remporté trois matches sur quatre face à lui depuis son départ.

Pourtant, « Dame » avait frappé d’entrée avec deux paniers primés, pour répondre à Deni Avdija. Le débat s’est ensuite déporté sous les panneaux avec un gros chantier de Deandre Ayton, mais surtout Giannis Antetokounmpo. Le « Greek Freak » enchaîne les dunks et les paniers faciles, et il faut un beau passage de Shaedon Sharpe pour que Portland reste au contact (36-31).

Damian Lillard reprend son festival, et les Bucks prennent jusqu’à 12 points d’avance. Mais la défense de Milwaukee se relâche, et les Blazers profitent des courants d’air pour signer un 8-0. Le MODA Center gronde enfin, et Anfernee Simons fait chavirer la salle avec un superbe 3-points (57-56). Giannis lui répond, mais à la pause, les Blazers sont passés devant (64-61).

L’étincelle Sharpe

Au retour des vestiaires, on a la confirmation que les Blazers ont pris la main sur la rencontre. Scott Henderson marque à 3-points, Ayton bâche Giannis, et les Blazers s’offrent un premier écart intéressant (74-67).

Comme en premier quart-temps, Shaedon Sharpe confirme qu’il peut être fiable de loin, et seul Giannis Antetokounmpo parvient à répondre aux flèches de Portland. Irrésistible ce soir, Deni Avdija enfonce le clou pour donner huit points d’avance à la fin du 3e quart-temps (97-89).

Les Bucks vont-ils se révolter ? La réponse, c’est un 12-0 des Blazers pour prendre 19 points d’avance (111-92) ! Brook Lopez entretient un semblant de suspense avec deux paniers à 3-points, mais Toumani Camara freine toute idée de comeback, et Doc Rivers rappelle ses titulaires à trois minutes de la fin. À l’arrivée, une belle victoire de Portland qui talonne désormais les Spurs.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Camara étouffe Lillard. Même si Damian Lillard inscrit 20 points à 7 sur 17 aux tirs, il a été asphyxié par la défense de Toumani Camara après la pause. Le Belge signe encore un grand match, et il sera compliqué de le sortir du cinq de départ.

– Deni Avdija rayonne. Cela fait des semaines que l’ailier israélien produit du bon basket, et cette nuit, il signe sa meilleure performance de la saison avec 30 points à 10 sur 18 aux tirs, 9 rebonds et 2 interceptions. Son agressivité lui permet à la fois d’aller chercher des fautes sur jeu placé, mais aussi d’être à finition sur transition.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.