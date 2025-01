Presque un an, jour pour jour. Voilà le temps que les Bucks ont attendu pour retrouver leur trio majeur à sa pleine puissance en attaque. Pour la première fois depuis le 31 janvier 2024, Giannis Antetokounmpo, Damian Lillard et Khris Middleton ont ainsi tous les trois passé la barre symbolique des 20 points dans un même match, lundi à Utah. Cela peut sembler anecdotique, mais pour une équipe de Milwaukee qui a connu les difficultés d’adaptation du tandem Giannis – Lillard et les blessures qui s’éternisent pour Middleton, cette performance est le symbole d’un espoir qui grandit dans le Wisconsin : celui d’un retour parmi les cadors à l’Est.

Les Bucks ont profité de leur déplacement chez un Jazz en partie en roue libre pour réciter leurs gammes. Giannis Antetokounmpo et Damian Lillard se sont amusés avec 35 points chacun, et des pourcentages remarquables : 16/23 pour le « Greek Freak », 14/22 pour « Dame ». Khris Middleton, lui, a parfaitement assumé son rôle de leader offensif en sortie de banc (22 points à 10/13) dans une démonstration de talent, de facilité mais aussi de collectif, puisque les trois hommes se sont échangés entre eux dix passes décisives.

« Je pense qu’ils ont scoré de manière très naturelle par des systèmes » s’est félicité l’entraîneur Doc Rivers en conférence de presse. « Aucun d’entre eux n’a vraiment forcé cela, ce n’est pas comme s’ils essayaient réellement de le faire. Et c’est très bien comme cela. »

« Naturel », un même mot utilisé également par Khris Middleton, auteur de son record de la saison, avec ses 22 unités. « Nous avons joué dans le rythme du match. Il n’y a eu que très peu d’actions ou de shoots forcés. »

Giannis Antetokounmpo et Damian Lillard, duo létal

La relation entre Giannis Antetkounmpo et Damian Lillard illustre à merveille la fluidité de plus en plus intéressante dans l’attaque des Bucks. Dès la première action du match, le meneur utilise un faux écran de son ailier fort pour se décaler sur la gauche du terrain, puis sert le « Greek Freak » face au cercle. Le double MVP pose un dribble, puis retrouve Lillard et lui pose cette fois un vrai « block » pour un tir mi-distance grand ouvert.

Si l’ancien des Blazers n’a pu convertir sa tentative, cette volonté de trouver des solutions les uns pour les autres est contagieuse, que ce soit à la passe, ou par un simple bon placement libérer son partenaire.

« C’était fluide, pas du à toi, à moi » a insisté Damian Lillard aux médias. « Par exemple, on a eu Khris qui est parti devant la défense en transition, je l’ai lancé, la défense s’est mélangée les pinceaux sur ses oppositions, il a eu un panier facile. Puis je sors d’un écran, je trouve Giannis sur une passe à terre, le Jazz anticipe trop et Khris est le gars qui se retrouve seul dans l’aile pour un tir à 3-points ouvert. On enchaîne sur un pick-and-roll sur le côté du terrain, cette fois, c’est Brook Lopez qui est ouvert et la défense se resserre. Cela permet à Khris d’obtenir un avantage de taille et il peut shooter par-dessus un défenseur plus petit. On se complète les uns les autres, ce que je peux faire pour Giannis, ce que lui-même peut faire pour Khris… C’est juste à nous de trouver ce rythme. »

Les Bucks remontent…

Et de quelle manière, avec un septième match où le trio dépasse chacun les 20 unités depuis l’arrivée de Damian Lillard la saison passée. Le meneur semble désormais pleinement intégré avec un sixième match de rang à plus de 25 points, après avoir enchaîné deux triple-double de rang.

Signe de sa cofinance retrouvée, le voilà désormais à 46% à mi-distance cette saison, une nette amélioration par rapport à l’année passée (41%) et une arme supplémentaire pour Milwaukee. « On compte beaucoup sur Damian et Giannis pour causer des problèmes, créer le chaos, contraindre les défenseurs à être en retard pour contester les tirs des autres gars autour d’eux et c’est ce qu’ils ont fait tout en scorant » synthétise Khris Middleton.

Les Bucks ont signé un superbe 24/36 dans l’exercice à Utah, et un 8/13 dans la zone intermédiaire entre la raquette et la ligne à 3-points, là où Damian Lillard comme Khris Middleton font notamment leurs dégâts.

Tout en signant un parfait 17/17 sous le cercle, où Giannis Antetokounmpo fait parler sa puissance, d’autant plus si les défenses adverses doivent faire attention plus au large. Ce n’est sans doute pas une coïncidence si avec cette montée en puissance de ses leaders, Milwaukee est une des équipes les plus en forme de la ligue, avec neuf victoires sur ses onze derniers matchs. Avec pour l’instant l’avantage du terrain au premier tour des playoffs…