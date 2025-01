Les Warriors retireront le maillot de Andre Iguodala le 23 février

Cela fait plus de cinq ans que les Warriors, à travers la voix de leur propriétaire Joe Lacob, ont annoncé qu’ils retireraient un jour le maillot de Andre Iguodala. Ce jour est bientôt arrivé, puisque la franchise californienne a déclaré que la cérémonie aurait lieu le 23 février prochain, au Chase Center évidemment, juste après un match contre les Mavericks d’un certain… Klay Thompson.

Le numéro 9 de « Iggy » rejoindra donc les numéros 13 de Wilt Chamberlain, 14 de Tom Meschery, 16 de Alvin Attles, 17 de Chris Mullin, 24 de Rick Barry et 42 de Nate Thurmond au plafond de la salle de Golden State.

« Andre restera comme l’un des joueurs les plus intelligents, malins, uniques et couronnés de succès à avoir porté le maillot des Warriors » a réagi Joe Lacob. « Nous pensions que tout ça pouvait être vrai quand nous l’avons récupéré en 2013 mais la réalité –quatre titres, six apparitions en Finals et un trophée MVP des Finals– a dépassé toutes nos imaginations les plus folles. Comme joueur et comme personne, il était parfait pour notre équipe à ce moment-là et le sacrifice qu’il a fait, en acceptant de sortir du banc à partir de 2014, a envoyé un message clair à tout le monde : il est venu pour nous aider à accomplir une chose, à savoir gagner. La preuve est maintenant au plafond et son numéro mérite de rejoindre les bannières qu’il nous a aidés à accrocher. »

Historique MVP des Finals

Membre des Warriors de 2013 à 2019 (pour 7.3 points, 3.9 rebonds, 3.4 passes et 1.1 interception) puis de 2021 à 2023 (pour 3.6 points, 3.4 passes et 3.0 rebonds), Andre Iguodala aura composé le fameux « Death Lineup » de Golden State avec Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green et Harrison Barnes, remplacé ensuite par Kevin Durant.

De quoi évidemment remporter ses quatre bagues avec les « Dubs » (2015, 2017, 2018, 2022) mais en perdant aussi deux Finals avec eux (2016, 2019).

Joueur de l’ombre par excellence, habitué à sortir du banc en Californie mais pourtant jamais sacré Sixième homme de l’année, l’ailier à tout faire de Steve Kerr aura surtout décroché un titre de MVP des Finals, en 2015. Remplaçant au début de la série face aux Cavaliers, il avait ainsi aidé à changer le cours de celle-ci en intégrant le cinq de départ pour renverser LeBron James et consorts.

Retraité depuis 2023, Andre Iguodala aura connu une riche carrière de 19 saisons et cela lui vaudra peut-être un jour une entrée au Hall of Fame. Son palmarès parle en tout cas pour lui…

Andre Iguodala Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2004-05 PHL 82 33 49.3 33.1 74.3 1.1 4.6 5.7 3.0 2.5 1.7 1.7 0.6 9.0 2005-06 PHL 82 38 50.0 35.4 75.4 1.4 4.4 5.9 3.1 2.4 1.7 1.9 0.3 12.3 2006-07 PHL 76 40 44.7 31.0 82.0 1.0 4.7 5.7 5.7 2.6 2.0 3.4 0.4 18.2 2007-08 PHL 82 40 45.6 32.9 72.1 1.0 4.4 5.4 4.8 2.3 2.1 2.6 0.6 19.9 2008-09 PHL 82 40 47.3 30.7 72.4 1.1 4.6 5.7 5.3 1.9 1.6 2.7 0.4 18.8 2009-10 PHL 82 39 44.3 31.0 73.3 1.0 5.5 6.5 5.8 1.8 1.7 2.7 0.7 17.1 2010-11 PHL 67 37 44.5 33.7 69.3 0.9 4.9 5.8 6.3 1.6 1.5 2.1 0.6 14.1 2011-12 PHL 62 36 45.4 39.4 61.7 0.9 5.2 6.2 5.5 1.5 1.7 1.9 0.5 12.4 2012-13 DEN 80 35 45.1 31.7 57.4 1.0 4.3 5.3 5.4 1.6 1.7 2.6 0.7 13.0 2013-14 GOS 63 32 48.0 35.4 65.2 0.8 3.8 4.7 4.2 1.6 1.5 1.6 0.3 9.3 2014-15 GOS 77 27 46.6 34.9 59.6 0.6 2.8 3.3 3.0 1.3 1.2 1.1 0.3 7.8 2015-16 GOS 65 27 47.8 35.1 61.4 0.8 3.3 4.1 3.4 1.6 1.1 1.2 0.3 7.0 2016-17 GOS 76 26 52.8 36.2 70.6 0.7 3.3 4.0 3.4 1.3 1.0 0.8 0.5 7.6 2017-18 GOS 64 25 46.3 28.2 63.2 0.8 3.1 3.8 3.3 1.6 0.8 1.1 0.6 6.0 2018-19 GOS 68 23 50.0 33.3 58.2 0.7 3.0 3.7 3.2 1.4 0.9 0.8 0.8 5.7 2019-20 MIA 21 20 43.2 29.8 40.0 0.8 2.9 3.7 2.4 1.7 0.7 1.2 1.0 4.6 2020-21 MIA 63 21 38.3 33.0 65.8 0.6 2.9 3.5 2.3 1.4 0.9 1.1 0.6 4.4 2021-22 GOS 31 19 38.0 23.0 75.0 0.7 2.6 3.2 3.7 1.1 0.9 0.9 0.7 4.0 Total 1223 32 46.3 33.0 70.9 0.9 4.0 4.9 4.2 1.8 1.4 1.8 0.5 11.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.