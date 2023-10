Steve Kerr : « Andre Iguodala était unique, tout simplement »

Comme les trois mousquetaires, qui en réalité étaient quatre, Andre Iguodala a pleinement accompagné le « Big Three » composé de Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green dans la conquête des quatre titres remportés par les Warriors depuis 2015. Il a même fait mieux que ça, en étant souvent décisif en playoffs et en remportant le trophée de MVP des Finals en 2015.

Ce fut tout le sens de l’hommage rendu par Steve Kerr pour son ancien joueur, après l’annonce de sa retraite.

« Il est l’une des principales raisons pour lesquelles on a réussi à gagner quatre titres », déclare le coach des Warriors. « Il a été un élément fondamental d’une des plus grandes dynasties de l’histoire de la NBA. Il a, en quelque sorte, donné le ton pour cette réussite, en acceptant de sortir du banc en 2014/15. Il s’est sacrifié et a permis à Harrison Barnes de s’épanouir, tout en étant altruiste et en plaçant l’équipe avant tout. Ce fut récompensé avec un titre et un trophée de MVP des Finals quand, ironiquement, on l’a remis dans le cinq. »

Sur le banc ou titulaire, sur ou hors du terrain, Andre Iguodala a toujours été précieux pour les Warriors. Pour mettre un shoot important, volé un ballon, prendre un rebond, provoquer un passage en force…

Dès que les Warriors avaient besoin de lui, notamment dans le « money time », il a répondu présent.

« C’est un joueur incroyablement intelligent et fort des deux côtés du terrain. Il avait toujours un coup d’avance sur les autres quand il était sur le parquet », poursuit son désormais ancien entraîneur. « C’était un énorme défenseur et le parfait joueur de complément pour notre groupe. Il pouvait offrir des shoots à Curry et Thompson et défendre quand on faisait des erreurs. Andre était unique, tout simplement. »

Des qualités, que ce soit sur le plan technique ou dans le leadership, qui sont aussi évoquées par ses anciens coéquipiers dans une vidéo hommage des Warriors.

Andre Iguodala Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2004-05 PHL 82 33 49.3 33.1 74.3 1.1 4.6 5.7 3.0 2.5 1.7 1.7 0.6 9.0 2005-06 PHL 82 38 50.0 35.4 75.4 1.4 4.4 5.9 3.1 2.4 1.7 1.9 0.3 12.3 2006-07 PHL 76 40 44.7 31.0 82.0 1.0 4.7 5.7 5.7 2.6 2.0 3.4 0.4 18.2 2007-08 PHL 82 40 45.6 32.9 72.1 1.0 4.4 5.4 4.8 2.3 2.1 2.6 0.6 19.9 2008-09 PHL 82 40 47.3 30.7 72.4 1.1 4.6 5.7 5.3 1.9 1.6 2.7 0.4 18.8 2009-10 PHL 82 39 44.3 31.0 73.3 1.0 5.5 6.5 5.8 1.8 1.7 2.7 0.7 17.1 2010-11 PHL 67 37 44.5 33.7 69.3 0.9 4.9 5.8 6.3 1.6 1.5 2.1 0.6 14.1 2011-12 PHL 62 36 45.4 39.4 61.7 0.9 5.2 6.2 5.5 1.5 1.7 1.9 0.5 12.4 2012-13 DEN 80 35 45.1 31.7 57.4 1.0 4.3 5.3 5.4 1.6 1.7 2.6 0.7 13.0 2013-14 GOS 63 32 48.0 35.4 65.2 0.8 3.8 4.7 4.2 1.6 1.5 1.6 0.3 9.3 2014-15 GOS 77 27 46.6 34.9 59.6 0.6 2.8 3.3 3.0 1.3 1.2 1.1 0.3 7.8 2015-16 GOS 65 27 47.8 35.1 61.4 0.8 3.3 4.1 3.4 1.6 1.1 1.2 0.3 7.0 2016-17 GOS 76 26 52.8 36.2 70.6 0.7 3.3 4.0 3.4 1.3 1.0 0.8 0.5 7.6 2017-18 GOS 64 25 46.3 28.2 63.2 0.8 3.1 3.8 3.3 1.6 0.8 1.1 0.6 6.0 2018-19 GOS 68 23 50.0 33.3 58.2 0.7 3.0 3.7 3.2 1.4 0.9 0.8 0.8 5.7 2019-20 MIA 21 20 43.2 29.8 40.0 0.8 2.9 3.7 2.4 1.7 0.7 1.2 1.0 4.6 2020-21 MIA 63 21 38.3 33.0 65.8 0.6 2.9 3.5 2.3 1.4 0.9 1.1 0.6 4.4 2021-22 GOS 31 19 38.0 23.0 75.0 0.7 2.6 3.2 3.7 1.1 0.9 0.9 0.7 4.0 2022-23 GOS 8 14 46.7 11.1 66.7 0.4 1.8 2.1 2.4 1.4 0.5 1.1 0.4 2.1 Total 1231 32 46.3 33.0 70.9 0.9 4.0 4.9 4.2 1.8 1.4 1.8 0.5 11.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.